FİNANS

"Yılbaşı alışverişi, markaların cirolarında yüzde 20-80 artış sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Yılbaşı alışverişi, markaların aralık ayı cirolarında yüzde 20 ila yüzde 80 arasında artış sağlayacak" - "Yılbaşı alışverişi perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıyor. Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin markaların aralık ayı cirolarında yüzde 20 ila yüzde 80 arasında artış sağlayacağını belirterek, "Yılbaşı alışverişi perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıyor. Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sinan Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, firmaların yeni yıla girerken stokları eritmek için çok cazip indirim kampanyalarının yanı sıra yılbaşına özel sürprizler hazırladığını bildirdi.

Önceki yıllardaki deneyimlerinin ışığında yılbaşı alışverişinin markaların aralık ayı cirolarında yüzde 20 ila yüzde 80 arasında artış sağlayacağını aktaran Öncel, yılbaşında yoğun bir hediyeleşme trafiği yaşandığını kaydetti.

Yılbaşı alışverişinin perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıdığını belirten Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor. Hediyelik olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp, çamaşır, mücevher, erkekler için ise gömlek, kravat, kalem, ofis malzemeleri ağırlıkla tercih ediliyor. Yılbaşında firmalara toplu hediyelik satışları da yapılıyor. Kimsesizler ve başka çeşitli kurumlar için bağış satışları artıyor.

Yeni yılın arifesinde yapılan bu hediyelik alışverişi ve kampanyalar, perakende sektörünün aralık ayı cirosuna asgari yüzde 20 katkı yapıyor. Bazı ürün kategorilerinde oran yüzde 80'lere kadar çıkabiliyor. Alışveriş trafiğindeki hareketlenmeyi daha şimdiden gözlemliyoruz. Asıl yoğunluğu ise yılın son 4 gününde, yani bu hafta sonu ve pazartesi günü bekliyoruz."

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