"Yılbaşı alışverişiyle iç pazar canlanacak"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yılın ilk yarısının sektör adına çok hareketli geçtiğini, ikinci yarıda ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte iç talepte bir daralma gözlemlediklerini belirterek, "İç pazardaki daralma, turist sayısındaki rekor artış ve kurun geldiği seviyeyi fırsata çevirmek isteyen yabancıların yoğun talebi ile bir ölçüde de olsa dengelendi." dedi.

Öncel, kasımın son günlerindeki "Efsane İndirim" haftasında cirolarda yüzde 40-50 artış sağladıklarını, özellikle bu ayın ikinci yarısından itibaren ivme kazanacak yılbaşı alışverişi ile bu canlılığın devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’e girerken organize perakende sektörünün önünde dövize endeksli kiralar ve maliyet artışları nedeniyle karlılığın asgari düzeye inmesi gibi iki önemli sorun bulunduğunu, bu iki sorun nedeniyle perakendecinin gelecekle ilgili tahminde bulunamadığını ve yurt içindeki yatırımlarını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.