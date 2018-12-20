FİNANS

"Yılbaşı alışverişiyle iç pazar canlanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Bu yılın ilk yarısı sektör adına çok hareketli geçti. İkinci yarıda ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte iç talepte bir daralma gözlemledik. İç pazardaki daralma, turist sayısındaki rekor artış ve kurun geldiği seviyeyi fırsata çevirmek isteyen yabancıların yoğun talebi ile bir ölçüde de olsa dengelendi" - "Kasım ayının son günlerindeki Efsane İndirim haftasında cirolarda yüzde 40-50 artış sağladık. Özellikle aralık ayının ikinci yarısından itibaren ivme kazanacak yılbaşı alışverişi ile bu canlılığın devam edeceğini düşünüyorum" - "Markalarımız, 2019'da yine yurt dışı ağırlıklı büyüyecek. Önümüzdeki yıl mevcutlara en az 500 adet daha ekleyerek yurt dışındaki mağaza sayımızı 4 bin 500'e çıkaracağımızı öngörüyorum" - "2018'de markalarımızın cirolarında yüzde 15 ila yüzde 30 arasında bir artış oldu. Reel büyüme ise yüzde 5 ila yüzde 10 civarında gerçekleşti" - "(AVM kiraları) Sorun büyük ölçüde çözülmekle birlikte daha önce düşük kurdan sözleşme yapan bazı AVM yönetimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kur üzerinden bedel belirlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Tartışmaları tamamen bitirmek ve soruna kalıcı çözüm için 3 ay önceden bildirilmek kaydı ile kiracıya sözleşmeyi feshetme hakkı verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yılın ilk yarısının sektör adına çok hareketli geçtiğini, ikinci yarıda ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte iç talepte bir daralma gözlemlediklerini belirterek, "İç pazardaki daralma, turist sayısındaki rekor artış ve kurun geldiği seviyeyi fırsata çevirmek isteyen yabancıların yoğun talebi ile bir ölçüde de olsa dengelendi." dedi.

Öncel, kasımın son günlerindeki "Efsane İndirim" haftasında cirolarda yüzde 40-50 artış sağladıklarını, özellikle bu ayın ikinci yarısından itibaren ivme kazanacak yılbaşı alışverişi ile bu canlılığın devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’e girerken organize perakende sektörünün önünde dövize endeksli kiralar ve maliyet artışları nedeniyle karlılığın asgari düzeye inmesi gibi iki önemli sorun bulunduğunu, bu iki sorun nedeniyle perakendecinin gelecekle ilgili tahminde bulunamadığını ve yurt içindeki yatırımlarını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

BMD’nin yoğun çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile dövize endeksli kira sorunundan kurtulduklarını ifade eden Öncel, eylül ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda kiralamada TL’ye geçildiğini, bu doğrultuda yıllık kira bütçelemesi sorununun sona erdiğini bildirdi.

Öncel, şunları kaydetti:

"Sorun büyük ölçüde çözülmekle birlikte daha önce düşük kurdan sözleşme yapan bazı AVM yönetimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kur üzerinden bedel belirlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Tartışmaları tamamen bitirmek ve soruna kalıcı çözüm için 3 ay önceden bildirilmek kaydı ile kiracıya sözleşmeyi feshetme hakkı verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Borçlar Kanunu’nda bu talebimize uygun değişikliğin en kısa sürede yapılacağını ümit ediyoruz. Karlılıktaki düşüşle ilgili sorun ise ne yazık ki devam ediyor. Yurt içi karlılıkları yeterli düzeyde olmayan markalarımızın bir kısmı yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisi izliyor."

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- "2018'de markaların cirolarında yüzde 15 ila yüzde 30 arasında artış"

Sinan Öncel, bu yılın ilk yarısının sektör adına çok hareketli geçtiğine işaret ederek, "İkinci yarıda ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte iç talepte bir daralma gözlemledik. İç pazardaki daralma, turist sayısındaki rekor artış ve kurun geldiği seviyeyi fırsata çevirmek isteyen yabancıların yoğun talebi ile bir ölçüde de olsa dengelendi. Öte yandan, kasım ayının son günlerindeki Efsane İndirim haftasında cirolarda yüzde 40-50 artış sağladık. Özellikle aralık ayının ikinci yarısından itibaren ivme kazanacak yılbaşı alışverişi ile bu canlılığın devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

2018’de markaların cirolarında yüzde 15 ila yüzde 30 arasında bir artış olduğunu aktaran Öncel, reel büyümenin ise yüzde 5 ila yüzde 10 civarında olduğunu bildirdi.

Öncel, BMD’nin çatısı altındaki 147 üyenin 407 markasının bulunduğunu anımsatarak, "Markalarımızın yurt içinde 412 AVM’de ve alışveriş caddelerinde 70 binden fazla mağazası var. Yurt dışında ise Aralık 2018 sonu itibarıyla 106 markamız 117 ülkede 4 bin mağazaya ulaşmış olacak. Gittikleri her yerde müşterileri ile duygusal bağ kuran markalarımız, bazı ülkelerde pazar lideri konumunda faaliyetlerini sürdürerek Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkıda bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

Markaların 2019’da yine yurt dışı ağırlıklı büyüyeceğini ifade eden Öncel, "Önümüzdeki yıl mevcutlara en az 500 adet daha ekleyerek yurt dışındaki mağaza sayımızı 4 bin 500’e çıkaracağımızı öngörüyorum." dedi.

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Birleşmiş Markalar Derneği Sinan Öncel

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