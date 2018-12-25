Yılbaşı alışverişlerinde evcil hayvanlar unutulmuyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Özellikle yılbaşı alışverişinin yapıldığı aralık ayında son 3 yılda evcil hayvan kategorisi her yıl yüzde 50 büyüdü. Bu yıl da aynı oranda bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fedar, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşında tüketicilerin, kendilerinin veya arkadaşlarının evcil hayvanları için aldığı hediye sayısının her geçen sene arttığını bildirdi.

Gün geçtikçe insanların bu konuda daha hassas davranmaya başladığını belirten Fedar, önceden tüketicilerin sadece sevdiklerine ve ailelerine hediye aldığını, bugün ise evlerini paylaştıkları evcil dostlarını da bu özel günlerde mutlu etmek istediklerini anlattı.

Özellikle yılbaşı alışverişinin yapıldığı aralık ayında son 3 yılda evcil hayvan kategorisinin her yıl yüzde 50 büyüdüğünü kaydeden Fedar, "Bu yıl da aynı oranda bir büyüme bekliyoruz. Buradan da görüyoruz ki artık insanlar kendilerinin veya arkadaşlarının evcil hayvanlarına her geçen yıl daha fazla hediye alıyor. Özellikle yılbaşında alınan ürünlerin başında ise mama, kıyafet ve aksesuar geliyor." ifadelerini kullandı.