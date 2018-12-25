FİNANS

Yılbaşı alışverişlerinde evcil hayvanlar unutulmuyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar: - "Özellikle yılbaşı alışverişinin yapıldığı aralık ayında son 3 yılda evcil hayvan kategorisi her yıl yüzde 50 büyüdü. Bu yıl da aynı oranda bir büyüme bekliyoruz" - "Buradan da görüyoruz ki artık insanlar kendilerinin veya arkadaşlarının evcil hayvanlarına her geçen yıl daha fazla hediye alıyor. Özellikle yılbaşında alınan ürünlerin başında ise mama, kıyafet ve aksesuar geliyor"

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Özellikle yılbaşı alışverişinin yapıldığı aralık ayında son 3 yılda evcil hayvan kategorisi her yıl yüzde 50 büyüdü. Bu yıl da aynı oranda bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fedar, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşında tüketicilerin, kendilerinin veya arkadaşlarının evcil hayvanları için aldığı hediye sayısının her geçen sene arttığını bildirdi.

Gün geçtikçe insanların bu konuda daha hassas davranmaya başladığını belirten Fedar, önceden tüketicilerin sadece sevdiklerine ve ailelerine hediye aldığını, bugün ise evlerini paylaştıkları evcil dostlarını da bu özel günlerde mutlu etmek istediklerini anlattı.

Özellikle yılbaşı alışverişinin yapıldığı aralık ayında son 3 yılda evcil hayvan kategorisinin her yıl yüzde 50 büyüdüğünü kaydeden Fedar, "Bu yıl da aynı oranda bir büyüme bekliyoruz. Buradan da görüyoruz ki artık insanlar kendilerinin veya arkadaşlarının evcil hayvanlarına her geçen yıl daha fazla hediye alıyor. Özellikle yılbaşında alınan ürünlerin başında ise mama, kıyafet ve aksesuar geliyor." ifadelerini kullandı.

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- Nostalji ruhundan vazgeçemeyenler için binlerce ürün

Fedar, bu yılbaşında sevdiklerine klasik hediyeler vermek yerine bir değişiklik yapmak isteyenlerin nostaljik hediyelere yöneldiğini belirterek, GittiGidiyor'da pikaptan 33'lük plaklara ve analog, lensli, şipşak fotoğraf makinesine kadar binlerce ürünün kullanıcıları beklediğini bildirdi.

Teknoloji tutkunlarının yeni yılda da hem eğlenceli hem de teknolojik ürünlere talep gösterdiğini vurgulayan Fedar, "Karaoke mikrofondan bluetoothlu kulaklığa, video oyunlarından gece görüşlü dronelara, Apple iWatch'tan Playstation'a kadar pek çok hediye alternatifinin bulunduğu platformumuzda teknolojik ürünler her daim kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor." açıklamasında bulundu.

Fedar, hem çocuklar hem de her daim çocuk kalanlar için GittiGidiyor'da pek çok eğlenceli hediyenin bulunduğunu kaydederek, "Modern yapılı ev maketinden eğitici maske boyama setine, kumandalı trenden patene, araba boyama setinden, büyük yalı maketi ve portatif barbie evine kadar pek çok hediye seçeneğini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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