FİNANS

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Geçen yıl ile bu yılın yılbaşı dönemi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, yılbaşı dekorasyon ürünlerine taleplerde 2,5 kat artış olduğunu belirledi.

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

İSTANBUL, (DHA)- Geçen yıl ile bu yılın yılbaşı dönemi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, yılbaşı dekorasyon ürünlerine taleplerde 2,5 kat artış olduğunu belirledi.

Süs ve dekorasyon ürünlerine en çok 30-40 yaş arası müşterilerin ilgi gösterdiğini belirten Hepsiburada,kadınların geçtiğimiz yıla göre yılbaşı alışverişlerinde 2,5 kat artış yaşandığını ve en çok talebin İstanbul’dan geldiğini açıkladı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya,Bursa, Kocaeli, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ takip etti. En çok talep gören ürünler ise yılbaşı ağaç süsleri, yılbaşı aydınlatmaları ve çam ağacı oldu.

EVİNİ SÜSLEMEK İSTEYENLERE

Hepsiburada, yılbaşına evinde girecek ve yeni yıl coşkusunu sevdikleriyle evinde yaşamak isteyen müşterilerine yönelik yılbaşı ürünlerini bir araya getirdi. Çam ağacından, rengarenk süslere, prizli veya pilli led aydınlatmalardan ışıltılı masa süslerine, hediye sepetlerinden ambalaj kağıtlarına ve zücaciye ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün, avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Yeni yıl neşesini evlerine dolu dolu taşımak isteyenler, Hepsiburada’nın yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, yılbaşına özel dekorasyon, ev tekstili ve zücaciye ürünlerini bir araya topladığı sayfada, ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlıyor. 30 cm’den 213 cm’e kadar farklı boyutta yılbaşı ağaçları, değişik renk ve çeşitlerdekisüslerle dekore edilmek için hazır bulunuyor. Ayrıca yılbaşı ağacını süslemek ya da evlerin çeşitli yerlerinde kullanılarak bulundukları alanlara neşe ve keyif katan aydınlatma ürünlerine de Hepsiburada’nın hazırladığı yılbaşına özel ürünler sayfasından kolaylıkla ulaşılabiliyor.

YILBAŞI ŞIKLIĞI SOFRALARA YANSIYOR

Hepsiburada, yeni yılı sevdikleriyle birlikte keyifle karşılamak isteyenlere mutfak ürünlerinden nevresim takımlarına, battaniyeden dekoratif kırlentlere yüzlerce çeşit alternatif sunuyor. Yılbaşı sofralarını renklendirecek özel temalı yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, servis tabakları, bardak ve sürahilerden oluşan 400’ün üzerinde zücaciye ürününü Hepsiburada’da bulmak mümkün. Hepsiburada’nın “Yılbaşı neşesini evine getirecek ürünler” sayfasına https://www.hepsiburada.com/evinizde-yeni-yil-coskusu-c-80507011 adresinden ulaşılabiliyor.

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttıYılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

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