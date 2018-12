Yılbaşı hediyeleri girişimci kadınlardan

Kadın eli değen bir ekonomi ve ülkenin her anlamda zenginleşeceği ve sürdürülebilir bir refaha kavuşacağına dikkat çeken Hepsiburada, bu düşünceden yola çıkarak, Türk kadınının sahip olduğu eşsiz değerlerin ve yeteneğin farkına varması adına teknoloji ve pazarlama alanındaki tecrübe ve gücünü onlara durmaksızın destek vermek için kullanıyor. Teknoloji ve pazarlama gücünü toplumsal gelişimin daimî teminatı olan kadınlar için seferber ederek 2017 yılında 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla hayata geçiren Hepsiburada, program ile sadece bir yılda 3 bin 600 kadın girişimciye sunduğu özel imkânlarla e-ticarette kendi işlerini kurmalarına veya büyütmelerine katkı sağlıyor, onları e-ticaret ekosistemine birer oyuncu olarak dahil ediyor. Programa dahil olan girişimci kadınlar, işlerini büyütürken istihdama ve dolayısıyla ülke ekonomisine katılım sağlıyor.

GİRİŞİMCİ KADINLARDAN 'UNUTULMAZ HEDİYELER'

Hepsiburada’nın ana sayfasındaki 'Girişimci Kadınlar' linki tıklanarak erişilen özel sayfada; kurumsal hediyeler, el emeği-göz nuru ürünler, bebek-çocuk dünyası, doğal gıdalar ve sağlıklı yaşam, ev dekorasyonu ve mobilyalar, stile özel özel tasarımlar, tasarım takı ve mücevherler ve can dostlarına özel tasarım ürünleri başlıkları altında yüzlerce seçkin ürün bulunuyor. Halis zeytinyağından özenle toplanıp kurutulmuş organik meyvelere, yaratıcı dokunuşlarla keçe, deri gibi malzemelerle bezenmiş kırtasiye ürünlerinden bebek patiklerine kadar her türlü ihtiyaç ve beğeniye hitap eden Girişimci Kadınların ürünleri arasına her gün yenileri ekleniyor. Hepsiburada müşterileri, platformda yer alan Girişimci Kadın ürünlerini teker teker ya da karışık bir hediye sepeti yaparak sevdikleriyle yılbaşı ve özel günlerde unutulmaz bir armağan olarak paylaşıyor.

KURUMSAL HEDİYELER ARTIK GİRİŞİMCİ KADINLARDAN

'Girişimci Kadınlar' sayfasında Kurumsal Hediyeler başlığı altında yer alan özel tasarımlı keçe kaplamalı defter, portföy çanta, tablet ve telefon kılıfları, özel şişelenmiş zeytinyağları, laptop çantası, deri kaplama defter, kalem kutusu, kartvizitlik ve orijinal ahşap kutusuyla kuru incir gibi farklı hediye seçenekleri de müşterilerin beğenisine sunulmaya başlandı. Özel günler için kurumsal hediye olarak el emeği ve orijinal tasarımlı hediyeler seçmek isteyenler birbirinden çeşitli ürünlere Hepsiburada üzerinden kolayca ulaşabiliyor.