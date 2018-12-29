Yılbaşı için 700 bin hindi

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'de kişi başı hindi eti tüketimi 560 gram seviyesinde bulunurken, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 15-20'si yılbaşı döneminde gerçekleşiyor.

Kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilogramı marketlerde 15-20 liradan satılırken, bütün bir hindinin fiyatı ise pazarlarda 100-150 lira arasında değişiyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren hindi eti üreticisi Ali Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı döneminde Türkiye'de yaklaşık 600-700 bin hindinin kesildiğini, firma olarak da bu dönemde yaklaşık 70 bin hindinin sevkiyatını yaptıklarını söyledi.

Hindinin dişisinin yaklaşık 10-12 kilogram, erkeğinin de 18-20 kilogram olduğunu belirten Bahar, "Hindiyi bütün olarak sadece yılbaşı döneminde satıyoruz. Bu nedenle yılbaşı için özel olarak 4-5 kilogramlık hindiler üretiyoruz." diye konuştu.

- "Hindi eti tüketimini artırmak için çabalamalıyız"

Avrupa ülkelerinde yaklaşık 8 kilogram, ABD'de 12 kilogram olan kişi başı hindi tüketiminin, Türkiye'de yarım kilogramın biraz üzerinde olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti: