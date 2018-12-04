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Yılbaşı turlarına ilgi büyük

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

Yılbaşı tatili için yurt içi ve yurt dışı turlarına katılımlar da önemli artışlar yaşanıyor.

Yılbaşı turlarına ilgi büyük

Gökhan Artan/İstanbul, 4 Aralık (DHA)Yılbaşı tatili için yurt içi ve yurt dışı turlarına katılımlar da önemli artışlar yaşanıyor. Yurt dışından yılbaşı için çok sayıda turist de Türkiye'ye gelecek. Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, "Bizim yılbaşı turlarımız çoktan doldu. En hızlı tükenen Lapland ve Dubai oldu" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "Yurt dışından olumlu talepler bekliyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı tatili için Türkiye'de turizm ve kayak merkezlerine, KKTC'ye gidişlerde önemli artışlar yaşanacak. Yurt dışından da önemli sayıda turist yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye gelecek. Yılbaşı için yurt dışından olumlu talep beklediklerini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Kar durumuna göre kayak merkezlerine, kayak tesislerine talep olacaktır. Yurt dışı talepleri yine kıyılar ve tatil merkezi bölgelerine bir hareket olmasını bekliyoruz. Kış satışları da fena gitmiyor. Yılbaşına olan taleplerin de iyi olacağını bekliyoruz. Aralık ayının ortasından itibaren hareketlilik mutlaka olur" dedi.

"TÜM TURLARIMIZI TL'YE ÇEVİRDİK"

Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, "Tatilciler artık sadece yılbaşında değil, yaz tatilleri için de yurtdışı turları tercih etmeye başladı.Yurt içindeki fiyatlar yükseldikçe insanlar yurt dışı tatilleri tercih etmeye başladı. Özellikle son dönemde biz de tüm turlarımızı TL’ye çevirdik" dedi ve ekledi: Bu sayede de tüketiciler artık yurt içi ve yurt dışı turları kıyaslayabiliyor. Önceden Euro ile fiyatlar olduğu için hem daha pahalıydı hem de insanlar TL ve Euro’yu karşılaştırmakta zorlanıyordu. Tüketici artık yurtiçindeki otellerle yurtdışındaki otel+uçağın neredeyse yurtiçindeki 1 hafta otel konaklamasının yarı fiyatına geldiğini net olarak tüketici görüyor. Mesela biz 3 bin 500 TL’ye ultra her şey dahil tur yapıyoruz. Bugün Antalya’da tatil yapmak isterseniz bu rakama otel bulmak bile zor olabilir. Yurt dışının ucuz olmasının bir sebebi de Türkiye’deki otelciler, yerli turiste verdikleri fiyatın yarısını yabancı turistlere veriyorlar. Yurtdışındaki otelci de bize daha ucuza veriyor. Kendi vatandaşına daha pahalı veriyor. Altın formül şu; Türkler de turist olabilir"

"YILBAŞI TURLARIMIZ ÇOKTAN DOLDU"

Yılbaşı turları ile ilgili bilgi veren Arca, "Bizim yılbaşı turlarımız çoktan doldu. En hızlı tükenen Lapland ve Dubai oldu. Onu, Avrupa Masalı ve Colmar tuları takip etti. Bu turlar için ikinci paketi açtık. Onlarda da az yerimiz kaldı. Moskova, ST. Petersburg, Berlin de yılbaşı turları arasında. Bunlarda da az yer kaldı. Önceden Paris, Londra gibi şehirler oldukça popülerdi. Oralara gitmek bir prestijdi ancak şimdi öyle değil. İnsanlar o büyük şehirlerin İstanbul’dan daha güzel olmadığını fark etti. Mağazalar, kafeler, restoranlar. Zaten Avrupa’da asıl insanların görmesi gereken yerler küçük köyler. Ülkenin gerçek kültürünü yansıtıyor. Bu nedenle insanlar artık klasikleşen turistik yerler yerine keşfetmeyi tercih ediyor. Paris’te olan her şey İstanbul’da da var. Görsel olarak da zevk veren şehirler değil buralar. Bizde olmayan onlarda olan küçük köyler var mesela Colmar, Salzburg, Rotenburg, Avignon, Evian, Lapland gibi yerleri tercih ediyorlar" dedi.

"KÜLTÜR TURİZMİNE YOĞUN İLGİ VAR"

Son dönemlerde kültür turizmine oldukça yoğun talep olduğunu da dile getiren Ayşin Arca,"Yurt dışı turlarında olduğu gibi yurt içi turlarında da klasiğin dışına çıkmak istiyorlar. Ülkemizin değerlerini tanımak, bu toprakların ev sahipliği yaptığı tüm yöresel tatları, motifleri ve saklı kalmış güzellikleri keşfetmek istiyorlar. Biz de Mardin, Kars, GAP, Kemaliye, Divriği, Erzincan’a kültür turları düzenliyoruz" diye konuştu.

KÜLTÜR TURU FİYATLARI

Kemaliye Yılbaşı turlarına ilgi büyük

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