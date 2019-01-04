FİNANS

Yılbaşında baklava satışı yüzde 20 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım: - "Yılbaşı satışlarımızda yüzde 20 artış yaşandı. Yeni yılı evinde ya da eş, dost, akraba ziyaretlerinde karşılayan tüketiciler baklava almayı ihmal etmedi" - "Geçen yıl hem iç piyasada hem de yurt dışına satış konusunda gözle görülür oranda büyüme kaydettik. 2018'in 11. ayı itibarıyla 22 milyon liraya ulaşan ihracatımızın yılın tamamında 24 milyon liraya çıkmasını bekliyoruz" - "2019 yılı içerisinde planladığımız yurt dışı fuarlara katılım, Baklava Festivali ve baklava konulu seminerlerle yüzde 15-20 büyüme hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni yılda baklava satışlarının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Yılbaşı satışlarımızda yüzde 20 artış yaşandı. Yeni yılı evinde ya da eş, dost, akraba ziyaretlerinde karşılayan tüketiciler baklava almayı ihmal etmedi." dedi.

Mehmet Yıldırım, sektördeki 2018'de yaşanan gelişmeler ve 2019 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün her yıl kademeli olarak hem iç piyasada hem de ihracat bazında büyüdüğünü ifade etti.

Yıldırım, "En büyük etkenlerinden biri, halkımızın baklava konusunda bilinçlenmesi... Zira 'baklava zararlıdır' diyen bazı uzmanların aksine, biz baklavayı kararında tüketildiğinde bilhassa faydalı olduğunu her platformda dillendirdik, bununla alakalı paneller, seminerler verdik." diye konuştu.

Yurt dışında da baklavayı iyi bir şekilde tanıttıklarını, katıldıkları fuarlarda Türk baklavasını ziyaretçilere tattırdıklarını, yurt dışı televizyonlar ve sosyal medyada reklamlar verdiklerini, BAKTAD olarak, baklavanın tanıtımı için uluslararası mecralarda girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldırım, "Bu vesileyle geçen yıl hem iç piyasada hem de yurt dışına satış konusunda gözle görülür oranda büyüme kaydettik." dedi.

- "Turistler yanlarında kilo kilo baklava götürdü"

Mehmet Yıldırım, 2017 sonunda 20 milyon liralık ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, 2018'in 11. ayı itibarıyla 22 milyon liraya ulaşan ihracatın yılın tamamında 24 milyon liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Yıldırım, 2018 sonu rakamlarının açıklanması ile yıl genelinde yüzde 10'luk büyüme beklediklerini ifade ederek, "Bu, hem iç piyasadaki tüketim artışı hem de ihracat rakamının artmasından kaynaklandı. Ayrıca, 2018 yılında turizmde rekor kırmamızdan dolayı turistlerin yanlarında kilo kilo baklava götürmeleri de sektörümüzün büyümesine önemli katkı sağladı." diye konuştu.

Yılbaşında baklavaya olan talepte artış yaşandığına işaret eden Yıldırım, "Satışlarımız önemli ölçüde arttı. Yılbaşı satışlarımızda yüzde 20 artış yaşandı. Yeni yılı evinde ya da eş, dost, akraba ziyaretlerinde karşılayan tüketiciler baklava almayı ihmal etmedi." dedi.

- "Göbeklitepe Yılı, baklavaya talebi artıracak"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, bu yıl baklava ihracatındaki beklentilerinin 25 milyon TL bandını aşmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında ülkemizin güzelliklerinin dünyaya daha iyi tanıtılması konusunda devletimizin faaliyetleri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan etti. Bu haber, dünyanın en önemli dergilerinde yer aldı. Bu durum turizmde önemli artışa neden olacaktır. Dolayısıyla milli ürünümüz olan baklavaya talebi de artıracaktır. Ayrıca, BAKTAD olarak 2019 yılı içerisinde planladığımız yurt dışı fuarlara katılım, Baklava Festivali ve baklava konulu seminerlerle yüzde 15-20 büyüme hedefliyoruz."

2018 boyunca en fazla tercih edilen ürünün fıstıklı baklava olduğunu aktaran Yıldırım, bu yıl baklavaya zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin de, "Zam konusu, tüketicilerimizi ve üreticileri ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Kullandığımız ham maddelere çok yüksek zamlar yapılmasına rağmen enflasyonla mücadele kapsamında baklavaya zam yapmadık. 2019 yılı içerisinde de eğer ham maddelerde ciddi bir zam olmazsa fiyat artışı yapmak zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği ihracat yeni yıl

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