Yılbaşında baklava satışı yüzde 20 arttı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni yılda baklava satışlarının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Yılbaşı satışlarımızda yüzde 20 artış yaşandı. Yeni yılı evinde ya da eş, dost, akraba ziyaretlerinde karşılayan tüketiciler baklava almayı ihmal etmedi." dedi.

Mehmet Yıldırım, sektördeki 2018'de yaşanan gelişmeler ve 2019 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün her yıl kademeli olarak hem iç piyasada hem de ihracat bazında büyüdüğünü ifade etti.

Yıldırım, "En büyük etkenlerinden biri, halkımızın baklava konusunda bilinçlenmesi... Zira 'baklava zararlıdır' diyen bazı uzmanların aksine, biz baklavayı kararında tüketildiğinde bilhassa faydalı olduğunu her platformda dillendirdik, bununla alakalı paneller, seminerler verdik." diye konuştu.

Yurt dışında da baklavayı iyi bir şekilde tanıttıklarını, katıldıkları fuarlarda Türk baklavasını ziyaretçilere tattırdıklarını, yurt dışı televizyonlar ve sosyal medyada reklamlar verdiklerini, BAKTAD olarak, baklavanın tanıtımı için uluslararası mecralarda girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldırım, "Bu vesileyle geçen yıl hem iç piyasada hem de yurt dışına satış konusunda gözle görülür oranda büyüme kaydettik." dedi.