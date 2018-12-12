Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Türkiye'de 420 civarında AVM ve 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan olduğunu belirten AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Çok ciddi bir rakam. 55-57 milyar dolar sevisinde de alışveriş merkezi yatırımı var. Kiralarını dolar ve euro alan AVM'ler de 32 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte TL'ye döndü. Hatta yılbaşındaki kur üzerinden, enflasyon yürütülerek eylül ayında biz TL'ye döndük. Artık perakendeciyle AVM yatırımcısı arasında kur tartışmaları kalmadı" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de 420'ye yakın AVM'de 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan bulunduğunu, AVM'lere yılda giren kişi sayısının 1 milyarı aştığını söyledi. Belgü, AVM'lerin bir yılda 130 milyar TL ciro yaptığını açıkladı.

CİRO ARTIŞI ENFLASYONUN ÜSTÜNDE

Yine de dövizdeki artış, iniş ve çıkışların ticareti etkilediğini söyleyen Belgü, “Çünkü biz kiramızı alıp kenara oturan bir yatırımcı grubu değiliz. Yakından takip ediyoruz perakendecilerin performansını. Şu dönemde dolar, döviz biraz daha stabil gidiyor. Bu da bizim cirolarımıza olumlu yansıyor. Yani hem eylül, hem ekim ayında yükselişle kapattık AVM'lerdeki ciroyu. Aslında bütün seneyi enflasyon üstünde yükselişle kapattık. İnşallah böyle devam eder" dedi.

1 MİLYAR ZİYARETÇİ, 130 MİLYAR TL CİRO

Türkiye'de AVM'leri yılda 1 milyarın üzerinde kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Belgü, “Bir senede AVM'ler 130 milyar TL ciro yapıyor. Bugün Mağazacılık Günü ve AVM'lerde çalışan arkadaşlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Biz ciroların daha da artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene AVM'lerdeki cirolar enflasyonun yine 5-10 puan üzerinde artacaktır. Bizim AVM'lerimizde toplam 480 bin kişi çalışıyor" dedi.

AVM'LER YENİLENME DÖNEMİNE GİRDİ

Yeni AVM yatırımları için şu sıralar finansman koşullarının çok elverişli olmadığı uyarısında bulunan Belgü, “Faizler yüksek, TL ile uzun vadeli kredi bulmak oldukça zor. Dolayısıyla bir yavaşlama dönemine girdi. Zaten Türkiye'de birçok şehirde AVM sayısı yeterince, hatta fazlası var. Bu Antalya, İstanbul, Ankara için de geçerli. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde bu hızla devam etmeyecek, 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan, 10 sene evvel 6 milyon seviyelerindeydi. Yani iki katı arttı. Onun yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesi, daha uygun hale gelmesi olacak. Önümüzdeki 5 sene içerisinde yenilenme dönemine girdik. Zaten şu sıralar yeni bir yer açmamak lazım" diye konuştu.