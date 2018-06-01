Yılda 120 bin kişi golf oynamak için Belek'e geliyor

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, her yıl yaklaşık 120 bin kişinin golf oynamak için Belek bölgesine geldiğini belirterek, "Burada ortalama bir hafta konaklama yapılıyor ve 5 oyun oynanıyor. Golf bizim için konaklamanın yanında satılan katma değer. Ayrıca turizmin 12 ay yapılmasını sağlıyor." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli golf merkezlerinden biri olan Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 15 golf sahası bulunduğunu söyledi.

Akdeniz iklim kuşağında bulunan Belek'in golf sporu için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Şahin, bu sporun, turizmi 12 aya yaymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan golf sezonunun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini ifade etti.

Dünyada 57-60 milyona yakın amatör golf oyuncusu bulunduğunu, golf sporunun tanıtım enstrümanı olarak da çok önemli olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: