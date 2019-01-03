Yılda 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Ocak(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yer alan, uçak motorlarına bakım, onarım hizmeti sunan TEC ( Turkish Engine Center), 2018 yılında 130 uçak motoru bakımı ile rekor kırdı.

Rekoru Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu. Sosyal medya hesabından Ekşi, "Yılda 130 uçak motoru bakımı ile kendi rekorunu kırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yerleşik TEC ( Turkish Engine Center) şirketimiz bölgenin en büyük motor bakım merkezi. CFM 56 ve V2500 motorlarımızın bakımlarını en üst seviyede yapıyorlar. THY ailesi hep beraber güzel" açıklamasını yaptı.

Faaliyetlerine 2010 yılında başladı

TEC; THY Teknik ile dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Pratt&Whitney’in ortak girişimi ile 10 Ekim 2008 yılında kuruldu. Faaliyetlerine 2010 yılı Ocak ayı içerisinde başlayan TEC, başta Türk Hava Yolları olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda havayolunun CFM56-3/5C/7B ve V2500-A5 serisi uçak motorlarına bakım, onarım ve revizyon hizmeti sunuyor. 30 Eylül 2018 itibarıyla 394 kişinin çalıştığı TEC, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.



