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Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yıllık 6 milyon civarında fidan üretiminin yapıldığı fidanlık, Tekir Mahallesi'nin gelir kapısı oldu.

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yıllık 6 milyon civarında fidan üretiminin yapıldığı fidanlık, Tekir Mahallesi'nin gelir kapısı oldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, 18 farklı türde fidan üretimi yapılan fidanlığın bacasız fabrika olduğunu söyledi.
İl merkezine 63 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde 95 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Tekir Fidanlık Şefliği, yeni orman sahaları ile mevcut ormanların gençleştirilmesi için 48 yıldır fidan üretiyor. Burada üretilen fidanlar, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası dışındaki illere de gönderiliyor. Toros sediri, karaçam, fıstık çamı, kara ardıç, altuni mazı gibi 18 değişik türde yıllık yaklaşık 6 milyon fidan üretilen fidanlık, aynı zamanda Tekir Mahallesi'nin de gelir kapısı oldu.
'BACASIZ FABRİKA GİBİ'
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Tekir Fidanlık Şefliği'nin Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 28 fidanlıktan biri olduğunu söyledi. Ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahaları için gerekli fidanların fidanlıklarda üretilip tüm Türkiye'ye dağıtıldığını ifade eden Altındaş, "Tekir Fidanlığı'nda yılda 6 milyon adede kadar 18 farlı türde orman fidanı yetiştiriyoruz. Burası, Tekir halkı için de geçim kaynağıdır, aslında bir nevi bacasız fabrikadır. Burada işin durumuna göre bazen 100, bazen 200 kişi çalışmaktadır. Dolayısıyla yöre halkına çok ciddi maddi girdi sağlamaktayız. Kendi ağaçlandırma sahalarımızda kullanacağımız fidanları kendimiz yetiştiriyoruz. Şu anda Karaçam tohumu ekiyor arkadaşlar. Sezonuna göre 18 farklı türde üretim yapmaktayız. Bu fidanları ihtiyaca göre farklı illere de gönderebiliyoruz. Bunların taksimini Orman Genel Müdürlüğü yapıyor. Mesela biz Kahramanmaraş olarak komşu bölgelere Kayseri'ye, Elazığ'a, Şanlıurfa'ya da gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim ihtiyaç fazlası olan fidanlarımızı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.
'1 TOHUM 1 FİDAN'
Fidanlıktaki fidan üretimi ise Tekir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştiriliyor. Kooperatif Başkanı Necdet Horosan, kooperatifin çoğunluğu kadın olmak üzere 180 üyesi bulunduğunu söyledi. Tohumların toplanmasından fidanların dikimine kadar tüm işlemlerin kooperatif üyelerince yapıldığını belirten Horosan, "Burada fidanı yetiştiriyoruz, ağaçlandırma bölgelerinde dikim yapıyoruz. Üyelerimiz bir tohum, bir ağaç düşüncesiyle bir tane tohumu heba etmeden tüplere ekiyorlar. Bir yaşından sonra da dağlara ötürüp dikiyorlar. Tekir Fidanlığı mahalle için bir gelir kaynağıdır. Mart ayında başlayıp Kasım ayına kadar çalışıyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

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