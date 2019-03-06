FİNANS

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın projeleri arasında yer alan Bayrampaşa Teknoloji Merkezi, Türkiye’deki üniversitelerin araştırma üssü olmayı amaçlıyor.

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın projeleri arasında yer alan Bayrampaşa Teknoloji Merkezi, Türkiye’deki üniversitelerin araştırma üssü olmayı amaçlıyor. Binali Yıldırım, "18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü, Türkiye’nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir etken olacak" dedi.

Bayrampaşa’da 1.5 milyar lira yatırımla kurulacak olan Türkiye Teknoloji üssünün'Fırsat olsa neler yaparım' diyen girişimcilerin yeni yuvası olacağını belirten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul’da toplanan seyahat, trafik, su tüketimi gibi belediye hizmetlerinden doğan anonim veriler her türden girişimcilerin hizmetine bilim kurulu onayıyla sunulacak. Bu veriler işlenecek. Katma değeri yüksek finansal teknoloji (fintek) uygulamaları hayata geçecek. Psikologlardan öğretmenlere; doktorlardan gıda mühendislerine kadar gelecekte her mesleğin ihtiyaç duyacağı yapay zeka/öğrenen yazılımların geliştirilmesi için zemin burada hazırlanacak" diye konuştu.

"18 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Tek sermayenin akıl teri olacağını belirten Yıldırım, "Facebook, Google gibi şirketler dünyanın en büyük gelirlerine imza atarken, Türk gençleri daha konforlu teknoloji üssüne kavuşuyor. Yapay zekanın da merkezi olacak teknoloji üssünde araştırmacılar projelerini geliştirecekler. Doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü, Türkiye’nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir etken olacak. Üniversitelerin şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde çalışabilecekleri bir merkez olarak tasarlanan merkez ülke ölçeğinde bir kuluçka merkezi olacak. Proje öğrenciler için sürekli eğitim ve mesleki deneyim; yaşayanlar için kamusal; çalışanlar için barınma ve yaşam alanı olarak hizmet verecek. Bayrampaşa Teknoloji Üssü, üniversitelerin bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmalarının iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs olarak kurgulanacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ HAKKINDA

Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Anadolu üniversitelerinin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi-teknoloji üretim merkezi haline getirecek. Merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde trafik, seyahat gibi şehre özgü yerel verileri kişisel verilerin korunması kanunu ve milli güvenlik göz önünde bulundurularakgirişimcilere açacak.Akademisyenler ve gençlerden oluşan girişimciler büyük veriyi işleyerek başta finansal teknoloji uygulamaları olmak üzere, akıllı şehir uygulamaları ve mobil oyunlar gibi katma değeri yüksekyazılım ve ürünler geliştirebilecek.Psikologlardan öğretmenlere; doktorlardan gıda mühendislerine kadar gelecekte her mesleğin ihtiyaç duyacağı yapay zeka/öğrenen yazılımların geliştirilmesi için zemin burada hazırlanacak.Böyleceİstanbul turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üreterek ülke ekonomisini sırtlamayı sürdürecek. Bu yapılırken her İstanbulluya daha geniş iş imkânları sunulacak ve gelir kapıları açılacak.

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacakYıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

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