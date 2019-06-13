FİNANS

Yıldız Entegre, "Çevre Ödülü"nün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

Yıldız Entegre’nin Akdeniz Tesisi, Mersin Çevre Ödülleri kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri" kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 3,4 milyar TL’yi aşan cirosuyla Türkiye’nin en büyük 45’inci sanayi şirketi ve orman ürünleri sektörünün lideri olan Yıldız Entegre, çevre ve verimliliğe yaptığı yatırımlarla da sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

Yıldız Entegre Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri" kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlamak, başarılı uygulamaları ödüllendirerek iş dünyasına örnek oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri", Sanayide Fark Yaratanlar, KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor.

Ödül kapsamında Yıldız Entegre Akdeniz Tesisi, Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ödülü Akdeniz Tesisi Müdürü Fevzi Kıdak, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’dan teslim aldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde üretim tesislerine sahip olan Yıldız Entegre, tüm tesislerinde çevreyi korumaya ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya dönük yatırımlar yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, tüm faaliyetlerini "Ağacın İzinde" sloganıyla yürüttüklerini belirterek, "Akdeniz tesisimizin Mersin Valiliği’nden aldığı son ödülle sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşadık. Çevreye ve verimliliğe yaptığımız yatırımların bu tür prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmesi bizi çok mutlu ediyor. Ağacın izinde yürümeye ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacakTurizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Entegre

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.