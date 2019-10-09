FİNANS

Yıldız Entegre mimarlarla buluşmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin: - "Teknoloji ve tasarımı harmanladığımız üretimlerimizde, dekor kağıdı seçimlerinde tasarımcı ve mimarların yönlendirmelerine değer veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre her ay düzenli olarak büyük projelere imza atan mimarlık ofisleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu olarak büyümesini sürdüren şirket, her ay en önemli iş ortakları arasında yer alan mimarlarla bir araya geliyor.

Dünyada tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek yaratıcılık ve inovasyonu tüm çalışmalarının odağına koyan Yıldız Entegre’nin bu vizyon çerçevesinde başlattığı mimar buluşmaları etkinliğinin son durağı, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık oldu.

Ziyaret kapsamında mimaride ve tasarımda orman ürünleri tüm yönleriyle konuşuldu. Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık çalışanlarıyla keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştiren Yıldız Entegre ekibi, sektörün ulaştığı nokta, hedefler ve karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mimarların Yıldız Trend ve Yıldız Home ürünlerine büyük ilgi gösterdiği buluşmada, ürünlerin teknik detayları üzerine sorular yanıtlandı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden buluşmada, orman ürünleri ve mimarlığın ortak paydaları, sektörün gelişimi için atılacak adımlar, daha geniş ve kapsamlı bir iş birliği için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

- "Sektöre en iyiyi sunmak için çabalıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, teknoloji ve tasarımı harmanladıkları üretimlerinde, dekor kağıdı seçimlerinde tasarımcı ve mimarların yönlendirmelerine değer verdiklerini belirtti.

Hayal ettikleri tasarımları gerçekleştirebilmeleri için mümkün olan en kapsamlı portföyü sağladıklarını ve global vizyonla sektöre en iyiyi sunmak için çabaladıklarını belirten Şahin, "Yıldız Entegre olarak Ağacın İzinde yaklaşımımızla doğadan güç alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz bu vizyon, sektörel gelişmeleri izleyen değil, belirleyen bir şirket olma yolunda her geçen gün daha büyük adımlar attığımızın kanıtı." ifadelerini kullandı.

Yıldız Entegre, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ile bir araya gelmeye; ürünlerin değerlendirildiği, sektördeki yeniliklerin ve yaklaşımların konuşulduğu ziyaretlerine devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
mimar Yıldız Entegre

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