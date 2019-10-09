Yıldız Entegre mimarlarla buluşmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre her ay düzenli olarak büyük projelere imza atan mimarlık ofisleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu olarak büyümesini sürdüren şirket, her ay en önemli iş ortakları arasında yer alan mimarlarla bir araya geliyor.

Dünyada tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek yaratıcılık ve inovasyonu tüm çalışmalarının odağına koyan Yıldız Entegre’nin bu vizyon çerçevesinde başlattığı mimar buluşmaları etkinliğinin son durağı, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık oldu.

Ziyaret kapsamında mimaride ve tasarımda orman ürünleri tüm yönleriyle konuşuldu. Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık çalışanlarıyla keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştiren Yıldız Entegre ekibi, sektörün ulaştığı nokta, hedefler ve karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mimarların Yıldız Trend ve Yıldız Home ürünlerine büyük ilgi gösterdiği buluşmada, ürünlerin teknik detayları üzerine sorular yanıtlandı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden buluşmada, orman ürünleri ve mimarlığın ortak paydaları, sektörün gelişimi için atılacak adımlar, daha geniş ve kapsamlı bir iş birliği için neler yapılması gerektiği konuşuldu.