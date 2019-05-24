Yıldız Entegre'den Antalya buluşması

İSTANBUL(AA) - Orman ürünleri sektörünün lider şirketi Yıldız Entegre, her ramazan ayında yurdun birçok yerinde iş ortakları ve çalışanlarının katılımıyla düzenlediği iftar buluşmalarına bu yıl da devam ediyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre Antalya buluşması,Yıldız Entegre Yurtiçi Satış Direktörü Selçuk Ormancı, satış müdürleri, saha yöneticileri ve Yıldız Entegre Pazarlama Müdürlüğü ev sahipliğinde 23 Mayıs 2019'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, ramazan ayında yurdun dört bir yanında çalışan iş ortaklarıyla bir araya gelmenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti ve “Bu vesile ile hem hasret gideriyor hem de ramazan ayının bereket ve bolluğunu birlikte paylaşıyoruz” dedi.

İş ortakları olan bayilerinin Yıldız Entegre’nin sahadaki temsilcileri olduğunu, ürün ve hizmetlerin tüketicilerle buluşmasında çok önemli bir misyon üstlendiklerini belirten Şahin, “Biz yöneticisiyle, fabrikadaki işçimizle, ürünlerimize hayat veren tasarımcıları ve tüm iş ortaklarımızla birlikte güçlü bir aileyiz. Bu ruhu yaşattığımız sürece güçlü olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

