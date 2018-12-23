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Yıldız Teknopark girişimcilerinden 684 bin dolar ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner: - "Kuluçka firmalarımız tarafından 2018'de yapılan ihracat 684 bin dolar seviyesinde. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara çıkacağına eminim. Türk girişimcilik ekosistemi henüz potansiyelini ihracat rakamlarına yansıtmaktan uzak olsa da girişimciliğin artık ülkemizde ciddiye alınması gelecek adına elimizi güçlendiriyor" - "Yıldız Kuluçka’da yer alan firmalarımızın 12’si yatırım aldı. Alınan yatırımların toplamı 42 milyon TL’dir. Yıldız Kuluçka bünyesinde 123 startup faaliyetine devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Türk girişimcilik ekosisteminin ihracata destek verdiğini belirterek, "Kuluçka firmalarımız tarafından 2018'de yapılan ihracat 684 bin dolar seviyesinde. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara çıkacağına eminim. Türk girişimcilik ekosistemi henüz potansiyelini ihracat rakamlarına yansıtmaktan uzak olsa da, girişimciliğin artık ülkemizde ciddiye alınması gelecek adına elimizi güçlendiriyor." dedi.

Güner, Yıldız Teknopark'ın 2018 faaliyetlerini AA muhabirine anlattı.

Yıldız Teknopark olarak 2018 yılını başarının ve yeniliklerin yoğun yaşandığı bir yıl olarak tamamladıklarını ifade eden Güner, "Gelişmekte olan teknoparklar sıralamasında aldığımız birincilik ve gelişen yapımız ile 2018 bizler için başarının yoğunlaştığı bir yıl oldu. 2018’de inovasyon ve girişimcilik kavramları ülkemizde daha sık tekrarlanır hale geldi. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin tanınırlığının ülke genelinde artışından dolayı daha yoğun bir bilgilendirme ve tanıtım süreci geçirdik. Yabancı yatırımcılar tarafından Yıldız Kuluçka’daki tematik bazlı firmalarımıza ziyaretlerin olduğu ve yatırım alan firmalarla dolu bir sene geçirdik." değerlendirmesini yaptı.

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- NASA'ya ihracat yapan MIOPS, stratejik alanlarda ürün geliştirebilir

Bu yıl da inovasyon ekosistemine katkı sağladıklarını ifade eden Güner, "Bu yıl, Yıldız Kuluçka’da yer alan firmalarımızın 12’si yatırım aldı. Alınan yatırımların toplamı 42 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Yıldız Kuluçka bünyesinde 123 startup faaliyetine devam ederken, 2018 yılında 5 start up ne yazık ki faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı." bilgilerini verdi.

Güner, küresel ölçekte milyar dolarlık şirket (unicorn) olabilecek girişimlere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu girişimleri şöyle sıraladı:

"Haus Gıda, gıda sektöründe faaliyet göstermekte ve gıdaların uzun süre taze kalması için uygulanan prosedürleri ile başta gıda sektörü olmak üzere gıda, sağlık gibi alanlarda da etkin olabilecek ürün geliştirmeye devam ediyor.

MIOPS, fotoğrafçılık alanında geliştirdikleri inovatif bir ek cihaz ile uluslararası alana açılmış bir firma. Geliştirdikleri cihazı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA gibi önemli şirketlere ihraç ediyorlar, savunma sanayi gibi stratejik alanlara da ürün geliştirecek potansiyelleri var.

EKMOB, saha yönetim sistemlerinin tek bir çatı altında kontrolü ile yola çıktı, ulusal ölçekte kendini günden güne daha da çok göstermeye devam ediyor. EKMOB, uluslararası alanda da görüşmeler yapmaya devam eden unicorn adaylarımız arasında bulunuyor. "

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- "Girişimcilik ciddiye alınmaya başlandı"

Yıldız Teknopark'ta aktif kuluçka firma sayısının 123, ön kuluçka hizmeti alan aktif girişimci sayısının ise 53 olduğunu aktaran Güner, "Yıldız Teknopark'ta kuluçka firmalarımız tarafından 2018'de yapılan ihracat 684 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara çıkacağına eminim. Türk girişimcilik ekosistemi henüz potansiyelini ihracat rakamlarına yansıtmaktan uzak olsa da girişimciliğin artık ülkemizde ciddiye alınması gelecek adına elimizi güçlendiriyor." diye konuştu.

Güner, "Toplam akademisyen kuluçka firma sayımız 41. Alınan toplam proje desteği 2 milyon 321 bin 793,48 TL. Bunlar KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri." bilgilerini de verdi.

Güner, Türk girişimcilik ve inovasyon ekosistemi için 2018’i farkındalığın arttığı bir yıl olarak nitelediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"2018, ülke olarak girişimciliğe önem verdiğimiz, devlet desteği ile Ar-Ge Zirvesi, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptığımız bir yıl oldu. Bu sayede, geleceğin teknolojisinin girişimcileri de desteklenerek gündeme gelmiş oldular.

En geniş anlamda 2018 yılını, girişimciliğin daha ciddiye alınmaya başlandığı ve geleceğin inovatif fikirlerine destek olunarak ülkesel kalkınmanın gerçekleşeceğinin ifade edildiği bir yıl olarak tanımlayabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik ihracat kuluçka Prof. Dr. Mesut Güner Yıldız Teknopark

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