Yıldızlar Yatırım, çelik sektöründe büyüyecek

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, bu yıl için çelik sektöründe yaklaşık 100 milyon dolarlık ikinci faz yatırımı planladıklarını belirterek, "Çelik sektöründe dikey ve yatay büyüme imkanı ve çeşitli fırsatlar var. Bugün otomotivden savunma sanayiye kadar birçok sektör çelikten geçiyor, portföy açık. Dolayısıyla çelik sektöründe daha da büyümeyi planlıyoruz." dedi. Hakkı Yıldız, AA muhabirine holding açısından 2018'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019'dan beklentilerini paylaştı. Geçen yılın sonu itibarıyla, daha önce başladıkları yatırımları nihayete erdirdiklerini anlatan Yıldız, bu kapsamda Kütahya'da Türkiye'deki tek pril poröz amonyum nitrat üreten ve Antalya'da özel gübre alanına yönelik fabrika yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldız, 2018 yılında ayrıca Slovenya'da bir satın alma gerçekleştirdiklerini, Romanya'da yatırımlarını tamamlayıp üretime geçtiklerini aktararak, "2018'de birden fazla yatırımı tamamlayıp, yapmamız gereken işi yaptık. Bundan sonra önemli olan, bu yatırımların üretimini sağlamak." diye konuştu.

Kendi faaliyet alanları haricinde geçtiğimiz yıl demir çelik sektörüne yönelik de bir yatırım yaptıklarından bahseden Yıldız, bu alanda da ithalatçı konumda bulunan yassı çelik ürününü üreteceklerini ifade etti. Yıldız, holding olarak 2016'dan bu yana yaklaşık 500 milyon avroluk yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunun 170 milyon avrosu Romanya, 200 milyon avrosu demir çelik, 50 milyon avrosu Slovenya, 50 milyon avrosu Kütahya ve 15 milyon avrosu Antalya yatırımımızdan oluştu. Kütahya yatırımımız, Türkiye'de üretimi olmayan bir ürün üzerine gerçekleşmesinin yanı sıra yıllık yaklaşık 100 milyon dolar ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayan bir proje. Bu yıl için demir-çelik alanında yatırımımızın ikinci fazı olacak. Mevcut tesisimizin yanına katma değerli ürün kapasitesini artıracak ikinci bir hat ekleyeceğiz. Aşağı yukarı 100 milyon dolarlık bir yatırım... Halihazırda görüşmelerine başladık. Meyvesini de 2020'nin ortası gibi almaya başlayacağız. Diğer alanlarda yatırımlarımızı tamamladığımız için 2019 kapasite ve verimliliğinin artırılması şeklinde geçecek."

- "Rusya yatırımı 2019 sonunda" Hakkı Yıldız, Romanya yatırımlarından da bahsederek, bu ülkeye yönelik yatırım planlarını 2019'un ilk çeyreğinden son çeyreğine kaydırdıklarını söyledi. Rusya ekonomisindeki bazı belirsizlikler nedeniyle gelecek yıl için izleme ve erteleme kararı aldıkları bilgisini veren Yıldız, "2019 sonu gibi inşallah planımıza devam edeceğiz." dedi. Yıldız, farklı sektörlerden ziyade, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki pozisyonlarını güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Yatırımlarını ithal ikame ürünlere yaparak, bunu ihracata dönüştürmeyi ve böylelikle ülke ekonomisine çift yönlü katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, şunları ifade etti: "Farklı sektörlere de girebilir miyiz? Mutlaka ama çelik de bizim için farklı bir sektördü. Grubun, gübre, kimya ve orman ürünlerinden değiştiği bir alandı. Aynaya bakıp, kendimizin ne olduğunu, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı gören bir şirketiz. Grup olarak yurt dışında bugün için orman ürünleri ile başladık ama yarın başka sektörler neden olmasın. Çeliğin türevlerine girmek neden olmasın. Orman ürünlerinde bunu yaptık. Bugün Yıldız Entegre ağaçtan her türlü endüstriyel ürünü üretiyor. Bu çelik sektörüne de girerken baktığımız bir kriterdi. Çelik sektöründe de dikey ve yatay büyüme imkanı ve çeşitli fırsatlar var. Bugün otomotivden savunma sanayiye kadar birçok sektör çelikten geçiyor, portföy açık. Önemli olan doğru yatırımı doğru zamanda planlamak. Dolayısıyla çelik sektöründe daha da büyümeyi planlıyoruz. Sektörde fırsatlar, ülkemizde imkanlar, ailemizde de böyle bir bakış açısı var."

Yıldız, yatırımlara her zaman kendi ölçülerinde devam edeceklerini vurgulayarak, "Diğer taraftan kazanımlarımızı bu ülkeden edindik, bu ülkeye de minnet borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bugün 500 milyon avroluk yatırımı yapmayabilir, bunu bir kişisel yatırıma çevirebilirdik. Daha korkak da olabilirdik ama bunu tercih etmedik. Kişisel yatırımlara değil kurumsal yatırımlara yöneldik. Geleceğe olan inancı değiştirmeden risk alarak uzun vadeli plan yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülke bizim ülkemiz, her ne kadar yurt dışında yatırım yapıyor olsak da o yatırımların kaynağı ya da sermayedarı yine bir Türk şirket. Buraları genişleteceğiz." diye konuştu. - "İhracatçı değiliz ama ihracat pazarlarına yerel üreticiyiz" Hakkı Yıldız, bu yıl ihracatta güzel gelişmelerin yaşandığına dikkati çekerek, ancak holding olarak iç piyasayı desteklemeye ağırlık verdiklerini ifade etti. Faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 70'inin iç piyasayı desteklemeye yönelik olduğunu, yüzde 30 civarında da ihracat hizmeti verdiklerini aktaran Yıldız, "Kur gelişmeleri sonrasında oranlarımızı hızlıca değiştirdik. İhracatımızı yüzde 45 seviyelerine çıkardık ama bizim politikamız değişmedi. Ağırlıklı iç piyasada olmaya çalışırken, yurt dışını yatırımlarla beslemeyi tercih ediyoruz. İhracatçı değiliz ama ihracat pazarlarına yerel üreticiyiz." değerlendirmelerini yaptı.