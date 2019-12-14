FİNANS

Yılıbaşı çekilişi öncesi TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı!

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." uyarısında bulundu.

Yılıbaşı çekilişi öncesi TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı!

Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."

Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

(AA)

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Bileti sahte tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
zaten artık almıyoruz inandırıcı gelmiyor sahte kura cekimi gibi geliyor
İSTEDİĞİNİ ZENGİN EDEN BİR KURULUŞ. BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL ALMAYALIM.
Sahtelik bilette deyil daha sonra , ikramiyenin verilmemesinden .
Herkese bol şans. Toplar delikten düşmesin , elle şeffaf kazandan alınsın. Bileti olanlar buna itiraz etsin. Ben almayım. "Kör kurdun rızkını veren Allah (banada verir) dilediğine verir.
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