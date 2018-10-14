Yılın 9 ayında 43 milyon yayın Dergilik üzerinden okundu

İSTANBUL (AA) - Dergilik'ten bu yılın ocak-eylül döneminde 43 milyon içerik okundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik, eylül de en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform Dergilik'ten yayın indirme sayısı geçen ay 5 milyon 420 bine ulaştı. Eylülde 4 milyon 374 bin dergi ve 1 milyon 45 bin gazete okundu. Bu yılın 9 ayında ise Dergilik’ten toplam 43 milyon içerik indirildi. Dergilik sayesinde birçok dergi tirajı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Eylülde 378 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Eylül itibarıyla ilk 9 ayda Dergilik uygulaması 7 milyon 600 bin kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 8 milyonu geçti.

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. binden fazla yabancı yayın, bin 500'den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.