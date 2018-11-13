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Yılın en başarılı banner çalışması ödülü MediaMarkt'ın

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

MediaMarkt, geçen yıl Sevgililer Günü için yaptığı çalışmayla Felis Ödülü kazandı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, geçen yıl Sevgililer Günü için yaptığı çalışmayla Felis ödülü aldı.

MediaMark'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, başarılı çalışmalarıyla sektör profesyonelleri tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

Reklam ve pazarlama dünyasındaki en başarılı çalışmaların ödüllendirildiği ve 8-9 Kasım'da düzenlenen 13. Felis Ödülleri’nde MediaMarkt, "Dijital" kategorinin "Banner/Rich Media Uygulamaları" bölümünde Felis kazandı.

MediaMarkt, ödülünü 14 Şubat Sevgililer Günü için tasarladığı "MediaMarkt Aşık Ürünler" çalışmasıyla aldı.

Reklam kampanyasında MediaMarkt, web sitesinde yer alan ürünlerine "aşklarının peşinden gitme fırsatı" verdi. Google Custom Template GDN Retargeting Banner sistemi kullanılarak hazırlanan çalışmada tüketicilerin www.mediamarkt.com.tr'de incelediği ürünler, daha sonra diğer sayfalarda "kendilerine özel banner mesajlarıyla" geri döndü.

Bu bannerların diğerlerinden tek farkı ise ürünlerin, tüketicilere bireysel olarak ve Sevgililer Günü temasıyla hitap etmesi oldu. Online mecralar için hazırlanan çalışmada bannerlarda yer alan ürünler, tüketicilere, "Bana nasıl baktığını gördüm, görüşelim mi?", "beni mağazamdan iste;)", "akşama alsana beni, film izleriz;)" gibi her defasında daha cesur olan mesajlarla hitap etti ve tüketicilerin kalbini çalmaya çalıştı.

MediaMarkt’ın Felis kazanan başarılı reklam çalışması ise Wanda Digital tarafından hazırlandı.

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