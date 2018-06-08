"Yılın En İyi Motoru" unvanı Ferrari'nin

Ferrari 488 Pista’da kullanılan 3,9 litrelik çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor, 3-4 litre kategorisinde “Yılın Performans Motoru” unvanını almasının yanında, 68 jüri üyesi tarafından “en iyinin de iyisi” olarak adlandırıldı ve “son 20 yılın en iyi motoru” olarak değerlendirildi.

2016 ve 2017 yıllarında “Yılın Motoru” ve “Yılın Performans Motoru” ödüllerine layık görülen Ferrari’nin 3,9 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru üçüncü kez “Dünyanın En İyi Motoru” ödülünü kazandı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 1999 yılından bu yana düzenlenen Yılın Motoru Ödülleri'nin 2018 sonuçları belirlendi.

Öte yandan F12 Berlinetta'daki 6,3 litrelik motorun yüzde 75 kadar revize edilmesiyle geliştirilen ve Ferrari'nin 812 Superfast modelinde kullanılan 6,5 litrelik 800 HP gücündeki V12 motoru da 4 litre üstü kategorisinde "En İyi Yeni Motor" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Yılın Motorları Ödülleri Eş Başkanı Dean Slavnich, "488 GTB'ye hayat veren 3,9 litrelik bu motor, yüksek performanslı turbo beslemeli motorlara o kadar mükemmel bir örnekti ki, hemen rakiplerinin önüne geçti. Pista için yeniden geliştirilen dünyanın en iyi motoru artık daha da iyi oldu. Ferrari'nin gerçek bir ustalık ürününe şahit oluyoruz. Sıfır turbo gecikmesi, mükemmel verim, saf coşku, güçlü egzoz sesi ve sıra dışı performans bu V8 tam bir sanat eseri." değerlendirmesinde bulundu.

