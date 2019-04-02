Yılın ilk çeyreğinde 71 bin esnaf işletmesi açıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu belirterek, "Bu çeyrekte 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu aktaran Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 907 bin 857 iş yeri olduğunu bildirdi.

Palandöken, "Yılın ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 20 bin 544 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı." bilgisini paylaştı.

- İş yeri açılışı yüzde 5 azaldı