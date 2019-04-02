FİNANS

Yılın ilk çeyreğinde 71 bin esnaf işletmesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 772 bin 650 oldu. Bu çeyrekte 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı" - "Yılın ilk çeyreğinde en çok açılışı yapılan meslek kolları, 7 bin 730 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 5 bin 414 ile lokantacılık, 4 bin 270 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, 2 bin 878 ile pazarcılık ve 2 bin 703 ile servis aracı işletmeciliği oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu belirterek, "Bu çeyrekte 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu aktaran Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 907 bin 857 iş yeri olduğunu bildirdi.

Palandöken, "Yılın ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 20 bin 544 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı." bilgisini paylaştı.

- İş yeri açılışı yüzde 5 azaldı

Bu yılın ilk çeyreğinde iş yeri açılışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldığına dikkati çeken Palandöken, iş yeri kapanışlarının da geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 2 azaldığına işaret etti.

Meslek kollarına göre işletme sayılarına da değinen Palandöken, "Yılın ilk çeyreğinde en çok açılışı yapılan meslek kolları, 7 bin 730 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 5 bin 414 ile lokantacılık, 4 bin 270 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, 2 bin 878 ile pazarcılık ve 2 bin 703 ile servis aracı işletmeciliği oldu." ifadelerini kullandı.

- İş yeri açılışının en fazla olduğu il Muğla

Palandöken, nüfus yoğunluğu dikkate alındığında en fazla iş yeri açılışının ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında da bilgi verdi. Muğla'nın, iş yeri açılışının en fazla gerçekleştiği il olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde illerin nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışları sırasıyla Muğla, Çanakkale, Antalya, Artvin ve Burdur'da gerçekleşti. Nüfusuna göre iş yeri açılışlarının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman, Hakkari, Bitlis ve İstanbul oldu. Yine nüfus yoğunluğuna göre iş yeri kapanışlarının en fazla olduğu iller Uşak, Çanakkale, Tunceli, Muğla ve Artvin olarak kaydedildi. Nüfusa göre iş yeri kapanışının en az olduğu iller de Kilis, Şırnak, Şanlıurfa, Van ve Gaziantep olarak sıralandı."

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esnaf işletme sayısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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