Yılın ilk yarısında 1.6 milyar liralık 92 otel projesine teşvik

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yılın ilk yarısında 39 ilde toplam 15 bin 222 yataklı 92 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yatırım adedi yüzde 9.0, yatırım miktarı yüzde 5.5 azaldı. Antalya ve İstanbul proje sayısında en fazla yatırım yapılan iller olmaya devam etti. Trabzon’a yatırım talebi sürdü ve 6 proje ile ilk üçe girdi. Afyon ise tek bir tesis için 367 milyon TL ile yatırım tutarında zirvede yer aldı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk yarısında 39 ilde toplam 15 bin 222 yataklı 92 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını açıkladı. Söz konusu 92 tesis için 1 milyar 590 milyon TL tutarında yatırım yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ verilerinden hareketle TÜROB tarafından yatırımlarla ilgili hazırlanan rapora göre, geçen yılın aynı dönemine göre yatırım adedinde yüzde 9.0, yatırım miktarında ise yüzde 5.5 azalma meydana geldi. Ocak-Haziran 2017 döneminde 38 ilde toplam 16 bin 20 yataklı 101 tesis için 1 milyar 681 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunulmuştu.

Trabzon ilk üçe girdi

İller bazında bakıldığında her dönem en fazla yatırım yapılan illerin başında gelen Antalya ve İstanbul yine ilk ilk iki sırada yer aldı. Sıralamanın dikkat çeken yanı ise Trabzon’un proje sayısında ilk üçe girmesi oldu. En fazla teşvik başvurusu yapılan iller sıralamasının ilk 3’ünü alan Antalya’da 2 bin 291 yataklı 10 otel için 198 milyon TL, İstanbul’da 1.721 yataklı 9 tesis için 253 miyon TL, Tranzon’da Trabzon’da 448 yataklı 6 tesis için 24 milyon TL’lik yatırım hayata geçirilecek. Karadeniz’e yatırım talebi Trabzon ile sınırlı kalmadı. Giresun, Rize, Ordu ve Samsun’da 2’şer, Artvin’de 1 proje için teşvik başvurusu yapıldı. Dikkat çeken diğer bir şehir ise 2 bin 830 yataklı bir tesis için yapılan 367 milyon TL’lik yatırım ile yatırım tutarında zirvede yer alan Afyon oldu.

Proje sayısında 3 yıldız, yatak kapasitesinde 5 yıldız

2018 yılının ilk altı ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde sayı bazında 3 yıldızlı otellerin en fazla talep gören kategori olduğu gözlendi. 3 yıldızlılar toplam 45 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 6 bin 327 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. İlk 6 ayda 6 bin 327 yataklı 10 beş yıldızlı, 2 bin 960 yataklı 16 dört yıldızlı, 4 bin 371 yataklı 45 üç yıldızlı, 84 yataklı 1 iki yıldızlı, 1.117 yataklı 15 butik otel, 363 yataklı 5 özel belgeli otel projesi teşviğe bağlandı.

Aşırı arz turizmin sorunu haline geldi

Yatırımları değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, ilk yarıda yatırımlarda gerileme eğiliminin minimumda kaldığını, ancak ikinci yarıdaki ekonomik koşullar doğrultusunda gerilemenin artmasını beklediklerini söyledi. Antalya ve İstanbul’daki yeni yatırımların arz fazlalığına rağmen artmaya devam ettiğini hatırlatan Bayındır, “Yatak arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan biri haline gelmiş durumda. Bir planlama yapılması şart. İstanbul’dan örnek verirsek, bir otel yatırımının geri dönüşü bugünkü fiyatlarla minimum 20 yılı buluyor. Bu süre 10 yıl öncesine kadar 7-8 yıldı. 2014 yılından bu yana son dört yılın verileri kıyaslandığında toplam yatırım tutarında kademeli olarak yüzde 40’a yakın bir düşüş yaşanırken, yatak başı maliyet miktarı yüzde 35’in üzerinde arttı” diye konuştu. Karadeniz’deki yatırımlardaki artışı da değerlendiren Bayındır, bu bölgedeki plansız yatırımların gelecek dönemde atıl kapasite sorununu ortaya çıkarabileceği uyarısını yineledi.

Geçtiğimiz Ocak-Haziran dönemi rakamları ile kıyaslandığında otel sayısı, kapasite, yatırım tutarı ve istihdamda düşüş yaşandı.

Yıl- il sayısı- otel sayısı-yatak sayısı-yeni istihdam-yatırım tutarı

2014-45-170-47 bin 650-10 bin 912- 2.751, 9 milyon TL

2015-43-134-29 bin 966-7 bin 41-1.925,3 milyon TL

2016-31-94-19 bin 124-4 bin 733-1.480,7 milyon TL

2017-38-101-16 bin 20-4 bin 518-1.681,219 milyon TL

2018-39-92-15 bin 222-4 bin 167-1.590,13 milyon TL



