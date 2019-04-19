FİNANS

Yılın Yenilikçi Lastik Ödülü ‘Michelin CrossClimate+’in oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Michelin, Nielsen’in ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamında gerçekleştirilen ‘Yenilikçi Ürünler’ anketi sonucunda CrossClimate+ ile lastik kategorisinde 1’inciliğe layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Michelin, "Yenilikçi Ürünler" anketi sonucunda lastik kategorisinde CrossClimate+ ile birinci seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lastik üreticisi Michelin, tüketici odaklı kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında, Nielsen’in gerçekleştirdiği 18-55 yaş arasındaki 4 bini aşkın tüketici ile bağımsız olarak yapılan yenilikçi ürünler araştırması sonucunda Michelin, lastik kategorisinde 1’inci seçildi.

Michelin’i tüketici gözünde birinciliğe taşıyan ürünü ise uzun lastik ömrü, enerji verimliliği ve konfor özellikleriyle sürücülerin aynı lastik ile dört mevsim boyunca seyahat edebilmesine imkân tanıyan CrossClimate+ oldu.

1987’den günümüze kadar 44 ülkede, 4,5 milyar tüketiciye ulaşan ve Türkiye’de 4’üncüsü düzenlenen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Tüketiciler araştırma kapsamında, son 24 ayda pazara çıkan ürünleri “albenisi”, “inovatif özelliği” ve “performansına” göre değerlendirdi.

Programın ödül töreninde, araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye genelinde tüketiciler ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda ‘Yılın Yenilikçi Lastik Ürünü’ seçilen Michelin, Türk tüketicilerinin referansı olan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanacak.

100 yılı aşkın süredir lastik sektöründe fark yaratan Michelin, geliştirdiği yeni teknolojiler ile kullanıcısına en yüksek performansı, en güvenli şekilde sunuyor.

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