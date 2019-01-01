Yıllık yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Yatırımcılar geçen yıl dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, borsa tarafında kayıp yaşadı.

Geçen yıl en yüksek getiriyi yüzde 39,48 kazançla 5,2920 lira seviyesine çıkan ABD doları verirken, BIST 100 Endeksi yılı yüzde 20,86 düşüşle tamamladı.

2017 yılını 115.333,01 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2018 sonunda 91.270,48 puana geriledi. Endeksteki yıllık azalış 24.062,58 puan ve yüzde 20,86 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde BIST Teknoloji Endeksi yüzde 27,96 düşüşle 95.179,53 puana, Mali Endeks yüzde 26,13'lük düşüşle 100.654,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 18,96 kayıpla 104.873,88 puana ve Hizmetler Endeksi yüzde 13,98'lik değer kaybıyla 71.547,6 puana geriledi.

- Geçen yıl en çok DenizBank hisseleri yükseldi

Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 420,44 ile DenizBank olurken, bunu yüzde 405,58 artışla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve yüzde 325,53 kazançla Niğbaş Niğde Beton izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 91,88 ile Beyaz Filo olarak belirlendi. Bunu yüzde 80,74'lik kayıpla Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve yüzde 77,62'lik düşüşle de İzmir Fırça hisseleri takip etti.