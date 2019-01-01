FİNANS

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) Denizbank 420,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 405,58 Niğbaş Niğde Beton 325,53 Demirören Gazetecilik 265,71 İş Fin.Kir. 232,24 Özderici GMYO 222,59 Pergamon Dış Ticaret 133,69 DO-CO 131,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 110 Çelebi 86,08 Değer Kaybedenler Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) Beyaz Filo -91,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. -80,74 İzmir Fırça -77,62 Yeşil Yapı -74,51 Martı GMYO -69,34 Kuyumcukent Gayrimenkul -68,62 Odaş Elektrik -68,17 Doğtaş Kelebek Mobilya -66,48 Sekuro Plastik -65,58 Marka Yatırım Holding -63,31 Şirket ismi Piyasa Değeri Koç Holding 36.009.752.310 Garanti Bankası 33.432.000.000 Tüpraş 29.223.920.640 ASELSAN 27.451.200.000 Akbank 27.440.000.000 Turkcell 26.774.000.000 Bim Mağazalar 26.413.200.000 Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000 Enka İnşaat 22.900.000.000 Türk Hava Yolları 22.231.800.000(Bitti)

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