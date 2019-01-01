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Yıllık yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 14:41 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, yüzde 55,24 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Ağırlıklı Katılım (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 35,62 yükselişle 2018'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2018'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021904 55,24 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,791828 41,02 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,890239 40,13 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,620594 38,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019188 36,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,574446 36,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,145563 35,45 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,02991 34,28 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051425 34,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031547 34,07 Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01809 35,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025097 35,58 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024287 35,55 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023895 35,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023278 35,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022672 35,35 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033644 35,29 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024274 35,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023553 35,01 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02137 34,77(Sürecek)

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Yıllık yatırımcı rehberi (4)

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