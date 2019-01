Yıllık yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Ata Portföy Birinci Değişken Fon, yüzde 73,13 düşüşle 2018 yılının en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu geçen yıl yüzde 22,19 düşüşle en fazla değer kaybeden BES fonu oldu.

Geçen yıl kaybettiren yatırım ve BES fonları şöyle sıralandı:

Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005449 -73,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 -37,97 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,974108 -31,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -31,31 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041763 -28,93 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047672 -27,63 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235192 -26,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,76695 -22,9 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,902301 -22,22 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 46,582826 -21,89 BES Fonu Yıllık Kaybettirenler Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023245 -22,19 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016821 -18,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055411 -18,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016431 -18,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049472 -17,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099958 -16,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079164 -16,31 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089733 -16,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024921 -15,37 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029627 -15,07

(Sürecek)