FİNANS

YKK Genel Koordinatörü olma koşullarına düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının atçılıkla ilgili bağlı kuruluşlarından Yüksek Komiserler Kurulunun genel koordinatörünün atçılık konusunda doktora yapmış veteriner hekim olması gerekmeyecek - Antrenörlük, jokey, apranti, amatör biniciler ve seyis lisansı alacakların, Yüksek Komiserler Kurulunca düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmaları yeterli olacak

Tarım ve Orman Bakanlığının atçılıkla ilgili bağlı kuruluşlarından Yüksek Komiserler Kurulunun genel koordinatörü olmak için tercihen atçılık konusunda doktora yapmış veteriner hekim olma şartı kaldırıldı.

Bakanlığın, "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü için gereken "tercihen atçılık konusunda doktora yapmış veteriner hekim olma" şartı kaldırılırken, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunları koordinatör olabilecek.

Doping muayenesinde, ilk analizi olumlu çıkan numunelerin ikinci incelemesi, bakanlığa ait akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığıyla ilgili, Association of Official Racing Chemist'in (AORC) profesyonel üyesini bünyesinde bulunduran referans laboratuvarda 6 uzman kişiden oluşan karma muayene heyeti tarafından yapılacak. Bunların 3'ü doping muayene heyeti uzmanı olurken, diğerleri konuyla ilgili uzmanlar arasından yarış otoritesince görevlendirilecek.

Lisansını vize ettirerek 10 yıl jokeylik yapanlar ve jokey olabilme şartlarını yaşı nedeniyle yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz olarak 10 yıl süreyle lisanslarını vize ettirdiklerini yarış müessesesinden alacakları belgeyle kanıtlayanlara Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilecek.

Antrenörlük, jokey, apranti, amatör biniciler ve seyis lisansı alacaklardan, kurul tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmaları istenecek ancak bu eğitimleri başarıyla tamamlamaları gerekmeyecek.

Yarışa başlangıç, binicinin kusurundan, atın idmansızlığından, huysuzluğundan ya da starta alıştırılmadığından geciktiyse, atın idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklanma süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.

Koşullara uymayan ve usulüne uygun kamçı kullanmayan binicilere, ceza verilecek ancak jokeylere 2 ay içinde bu kapsamda verilecek yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten veya sanat icra etmekten yasaklama cezasının süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın 2 katı olarak uygulanacak.

Söz konusu şartlara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere savunmalarını vermeleri için yarış tarihinden itibaren 7 gün süre tanınacak.

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At Yarışları Yönetmeliği resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı

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