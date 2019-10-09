YKK Genel Koordinatörü olma koşullarına düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığının atçılıkla ilgili bağlı kuruluşlarından Yüksek Komiserler Kurulunun genel koordinatörü olmak için tercihen atçılık konusunda doktora yapmış veteriner hekim olma şartı kaldırıldı.

Bakanlığın, "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü için gereken "tercihen atçılık konusunda doktora yapmış veteriner hekim olma" şartı kaldırılırken, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunları koordinatör olabilecek.

Doping muayenesinde, ilk analizi olumlu çıkan numunelerin ikinci incelemesi, bakanlığa ait akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığıyla ilgili, Association of Official Racing Chemist'in (AORC) profesyonel üyesini bünyesinde bulunduran referans laboratuvarda 6 uzman kişiden oluşan karma muayene heyeti tarafından yapılacak. Bunların 3'ü doping muayene heyeti uzmanı olurken, diğerleri konuyla ilgili uzmanlar arasından yarış otoritesince görevlendirilecek.