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YKKD: Her yönetim kuruluna en az iki kadın üye

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yönetim Kurullarındaki kadın sayısını artırmak için çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD) üçüncü dönem eğitim programına “Her yönetim kuruluna en az iki kadın üye” görüşüyle başladı.

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Yönetim Kurullarındaki kadın sayısını artırmak için çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD) üçüncü dönem eğitim programına “Her yönetim kuruluna en az iki kadın üye” görüşüyle başladı.
Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Yılmaz Argüden, “Yönetim kurulunda mutlaka kadın üye olmalıdır. Hatta fikirlerini kabul ettirebilmek için bir değil iki kadın üye olmalıdır” dedi.
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu da halka açık şirketlerde yönetim kurullarında yüzde 25 kadın üye oranını öneriyor.
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği bugüne kadar 88 kadın adayı yönetim kurullarına hazırlayan dernek, üçüncü dönem programında 50 yeni adayı daha ekledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan programda adaylar 18 aylık bir eğitimin ardından Haziran 2019’da mezun olacak.
İş ve akademik dünyadan alanında uzman isimlerin eğitim verdiği programda adaylar, üç günlük eğitim boyunca “Etkili Yönetim Kurulu”, “Kriz Dönemlerinde Liderlik”, “Yetkin Yönetim Kurulu”, “Endüstri 4.0”, “Dijital Dönüşüm”, “Şirketler İçin Bilişim Hukuku” gibi alanlarda eğitim aldı.
Programın açılış dersini Harvard Business School Öğretim Üyesi Prof. Paul M.Healy gerçekleştirdi. M&A, Finansal analiz, iş etiği, etik liderlik, kurumsal YK alanlarında araştırmaları bulunan, HBS Women on Boards programının direktörlüğünü yapmış olan Prof. Healy, hangi faktörlerin Yönetim Kurullarını etkili, yetkin ve yararlı kıldığını aktardı.
Programın bir diğer önemli konuşmacısı IMD Strateji ve Teknoloji Yönetimi Profesörü Dr. Tawfik Jelassi oldu. Bir dönem Tunus’ta Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı olarak da görev yapan Jelassi, “Çalkantılı Dönemlerde Liderlik” konusunda yönetim kurulu üye adaylarına konuşma yaptı.
Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Yılmaz Argüden, kadın üye sayınının bir değil en az iki olması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Tek kadın üyenin yeterli olmadığı görüşündeyim.
“Her yönetim kurulunda en az iki kadın üye olmalı.
“Çünkü kadın ya da erkek fark etmez, tek olduğunuzda insani olarak kendinizi rahat hissetmezsiniz ve fikirlerinizi savunurken yalnız kalabilirsiniz.
“Yönetim Kurulu’nun görevi, icraya ufuk açmak, uyarıda bulunmak, takip etmek ve tedbir alınmasını sağlamaktır.
“Sadece erkeklerden oluşan bir yönetim kurulunda bunların tamamının mükemmel yapılması söz konusu olamaz.
“Türkiye’deki şirketlerin esas meselesi de işte bu çeşitliliği sağlayamamış olmalarıdır.
“Tek yönlü bakış açısı ile hedeflenen başarıya ulaşamayız.
“Doğru ve sağlıklı kararlar almak için kadın

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