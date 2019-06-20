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YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Başkanı Hande Yaşargil, ülke ekonomisini şekillendiren şirketlerin yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacaklarını söyledi.

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Başkanı Hande Yaşargil, ülke ekonomisini şekillendiren şirketlerin yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacaklarını söyledi.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan YKKD, Avrupa Birliği Yerel STK’lar hibe programı kapsamında yürüttüğü ve üçüncü dönemi Ocak 2018’de başlayan 18 aylık projeyi tamamlayan lider kadınlar için bir mezuniyet töreni düzenledi. Programla birlikte iş insanlarından mentorluk alan 50 kadın lider 19 Haziran tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen törenle diplomalarını aldı.
Törende açılış konuşmasını yapan YKKD Başkanı Hande Yaşargil, "YKKD mentorluk ve sertifika programının mezuniyeti bizim için bir maratonun ilk yüz metresinin koşulması demek. Şu ana kadar biz; mentorlarımız ve eğitimlerimiz ile şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi olabilecek yönetici kadınların bilgi, tecrübe ve vizyonlarının bu yönde desteklenmesini sağladık" dedi.
Konuşmasında yolculuğun sürdüğünü belirten Yaşargil, "ülkemizin ekonomisini şekillendiren şirketlerimizin karar mercilerinin en tepe noktası olan yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar" durmayacaklarını vurguladı.
Konuşmasını bu yolculukta birlikte yürüdükleri ve en büyük destekçileri olarak gördükleri mentorlara teşekkür ederek bitiren Yaşargil, mezun olan 3. Dönem mentilerini de kutladı.
Törenin moderatörlüğünü yapan ünlü gazeteci ve yapımcı Tuluhan Tekelioğlu da konuşmasında bu konudaki güncel verilere dikkat çekerek, iş dünyasında gözlemlediği en temel farkın, "Erkekler için başarmanın bir ihtiyaç, kadınlar içinse bir istek" olduğunu belirtti ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin başarıyı kadınlar için bir istek olmaktan çıkarıp bir ihtiyaç haline getirerek çok önemli bir noktaya parmak bastığını vurguladı.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan YKKD, iki yılda 137 lider kadını yönetim kurullarına hazırladı. Bu süreçten geçen 75 lider kadın Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarında yerini aldı.
Yönetim Kurulunda Kadın Programı, Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye'nin ilk ve tek sertifika programı olma özelliği taşıyor.
Program, kadın yönetim kurulu adaylarına Türk iş dünyasının en etkin iş insanları ve kanaat önderlerinden mentorluk alma imkanı tanıyor.
Bugüne kadar üç dönemi tamamlanmış olan programa, ilk dönem 40, ikinci dönem 47, üçüncü dönem 50 olmak üzere toplam 137 lider kadın ve bir kısmı her üç dönemde de gönüllü destek veren 86 mentor dahil oldu. Toplam 137 lider kadından 75'i halihazırda bir ya da daha fazla kurum ya da STK’nın yönetim kurulu üyeliğine atanmış durumda.
Programın hedefleri:
• Türkiye'de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzu büyütmek,
• Yönetim kuruluna üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticileri bir araya getirmek,
• Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile kadın adayların yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımları güçlendirmek,
• Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesini ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmelerini sağlamak. (Fotoğraflı)

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

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