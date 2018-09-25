AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de geçen yıl yoksulluk oranı en fazla doğu illerinde düşüş gösterdi. Söz konusu oran Ortadoğu Anadolu'da yüzde 12,1'den yüzde 9,5'e, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 12,7'den yüzde 10,2'ye geriledi. Yoksulluk oranı en yüksek bölge yüzde 13,1 ile Batı Marmara, en düşük bölge yüzde 7,4 ile Doğu Marmara oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye için belirlenen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin (gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortaya düşen değer) yüzde 50'sinin altında yıllık kazanca sahip kişi sayısı 10 milyon 622 bin, yoksulluk oranı ise yüzde 13,5 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinden oluşan Ortadoğu Anadolu, yoksulluk oranının en fazla gerilediği bölge oldu. Bölgedeki yoksulluk oranı 2016'da yüzde 12,1 iken geçen yıl yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı geçen yıl bir önceki yıla göre İstanbul'da 0,2 puan düşerek yüzde 10'a, Ege'de 1,7 puan düşüşle yüzde 8,2'ye geriledi.