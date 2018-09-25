FİNANS

Yoksulluk en fazla "Doğu"da geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl yoksulluk oranı en fazla doğu illerinde düşüş gösterdi - Yoksulluk oranı Ortadoğu Anadolu'da yüzde 12,1'den yüzde 9,5'e, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 12,7'den yüzde 10,2'ye geriledi - 2017'de yoksulluk oranı en yüksek bölge yüzde 13,1 ile Batı Marmara, en düşük bölge yüzde 7,4 ile Doğu Marmara oldu

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de geçen yıl yoksulluk oranı en fazla doğu illerinde düşüş gösterdi. Söz konusu oran Ortadoğu Anadolu'da yüzde 12,1'den yüzde 9,5'e, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 12,7'den yüzde 10,2'ye geriledi. Yoksulluk oranı en yüksek bölge yüzde 13,1 ile Batı Marmara, en düşük bölge yüzde 7,4 ile Doğu Marmara oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye için belirlenen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin (gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortaya düşen değer) yüzde 50'sinin altında yıllık kazanca sahip kişi sayısı 10 milyon 622 bin, yoksulluk oranı ise yüzde 13,5 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinden oluşan Ortadoğu Anadolu, yoksulluk oranının en fazla gerilediği bölge oldu. Bölgedeki yoksulluk oranı 2016'da yüzde 12,1 iken geçen yıl yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı geçen yıl bir önceki yıla göre İstanbul'da 0,2 puan düşerek yüzde 10'a, Ege'de 1,7 puan düşüşle yüzde 8,2'ye geriledi.

Söz konusu oran Doğu Marmara'da yüzde 9,2'den yüzde 7,4'e, Batı Anadolu'da yüzde 11,1'den yüzde 10,8'e, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 15,1'den yüzde 13'e, Orta Anadolu'da yüzde 10,3'ten yüzde 8,9'a, Doğu Karadeniz'de yüzde 7,8'den yüzde 7,5'e indi.

Yoksulluk oranı, Kuzeydoğu Anadolu'da 2,5 puan, Güneydoğu Anadolu'da 1,4 puan azalırken, Batı Marmara'da 1,2 puan, Batı Karadeniz'de ise 1 puan artış gösterdi.

Öte yandan, geçen yıl yoksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 13,1 ile Batı Marmara, yüzde 13 ile Akdeniz olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 7,4 ile Doğu Marmara ve yüzde 7,5 ile Doğu Karadeniz oldu.

- Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

"Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" 2006'dan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Araştırma, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılabilir gelir dağılımı, gelire göre göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek üzere, ​konut, ekonomik durum, sosyal dışlanma, gayrimenkul sahipliği, eğitim, demografi, sağlık, iş gücü ve gelir durumu kategorilerinde bilgi derlenmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye sınırları içindeki tüm hanehalkı fertlerini kapsayan araştırmada, kurumsal nüfus olarak tanımlanan ''huzurevi, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel, çocuk yuvası gibi yerlerde yaşayanlar'' kapsam dışında tutuluyor.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri ise hanehalkı yıllık kullanılabilir gelirinin hanedeki birey başına düşen gelirlere dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Hanelerin yetişkin-çocuk bileşimlerindeki farklılıkların hesaba katılmasıyla eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine ulaşılıyor.

Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları şöyle:

Yoksulluk RiskiYoksulluk Sınırı (TL)Yoksul Sayısı (Bin Kişi)Yoksulluk Oranı (Yüzde)(Medyan gelirin yüzde 50'sine göre)201620172016201720162017İstanbul 9.05910.2511.490 1.472 10,2 10Batı Marmara 7.796 8.979 388 439 11,9 13,1Ege 7.842 8.492 970 825 9,9 8,2Doğu Marmara 8.145 9.300 672 564 9,2 7,4Batı Anadolu 8.692 9.238 831 829 11,1 10,8Akdeniz 6.422 7.347 1.486 1.317 15,1 13Orta Anadolu 6.337 7.286 390 344 10,3 8,9Batı Karadeniz 6.716 7.972 417 469 9,6 10,6Doğu Karadeniz 6.932 7.665 195 193 7,8 7,5Kuzeydoğu Anadolu 5.435 6.188 274 217 12,7 10,2Ortadoğu Anadolu 4.765 4.986 452 354 12,1 9,5Güneydoğu Anadolu 3.835 4.332 958 856 11,5 10,1

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