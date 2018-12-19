FİNANS

"Yol haritamızı hazırladık"

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 23:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - " (Gıda Komitesi toplantısı) Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık" - "2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı'nın ardından, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılın son Gıda Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter

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