FİNANS

Yolcu taşıma rekoru Atatürk Havalimanı’nın oldu

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul’daki havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93 arttı.

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul’daki havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93 arttı. Atatürk Havalimanı 32 milyon 558 bin 271 yolcu sayısıyla rekor kırdı.

Ajans Press’in Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı 32 milyon 558 bin 271 olarak belirlendi. Bu sayıyla listenin başına yerleşen Atatürk Havaalanını iç ve dış olmak üzere toplam 16 milyon 260 bin 256 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. İstanbul’daki iki havalimanında ağırlanan toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine oranla 5 milyon 501 bin 93 kişi artarken, bu yılın ilk 6 ayında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya ulaştığı saptandı.

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI EN ÇOK KONUŞULDU

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, havalimanlarını konu alan 70 bin 659 haber çıkışı belirlendi. Haber çıkışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 51 bin 591 olurken, İstanbul Üçüncü Havalimanı bu sene en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Raporda, geçen yılın verileri de paylaşılırken, 2017 yılında iç ve dış hatlar olmak üzere sadece Atatürk Havalimanını kullanan yolcu sayısı 28 milyon 876 bin 193 olarak belirlendi. Sabiha Gökçen’de ise bu rakam 14 milyon 441 bin 241 olarak görüldü. Her yıl listenin başında yer alan İstanbul’un 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde takip eden şehirler ise; Ankara, Antalya, İzmir gibi büyükşehirler oldu. Ankara ilk 6 aylık dönemde iç ve dış hat olmak üzere toplam 8 milyon 733 bin 87 yolcu ağırlarken, İzmir 6 milyon 461 bin 800, Antalya ise 11 milyon 808 bin 378 yolcu ağırladı. Türkiye genelindeki toplam sayıya bakıldığında da direkt transit dahil olmak üzere 97 milyon 693 bin 685 kişinin yolculuk ettiği saptandı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)
Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdiSüt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.