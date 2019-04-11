Yolların onarımında teknolojiyle tasarruf

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Akıllı şehir uygulamaları günlük hayatta daha çok görülmeye başlanırken 4 gencin kurduğu firmanın geliştirdiği "Roan" adlı sistemle yollardaki hasarlar yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler kullanılarak tespit ediliyor. Söz konusu sistemle araçların altına yerleştirilen sensörler yardımıyla yollardaki çukurlar analiz edilerek erken müdahaleyle tasarruf yapılması sağlanıyor. Kent insanının hayatını kolaylaştıracak ve belediyelerin harcamalarında tasarruf sağlayacak akıllı şehir uygulamalarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bilkent Üniversitesi mezunu 4 genç tarafından kurulan Seyisco firması, TÜBİTAK desteğiyle yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerden faydalanarak, yol kalitesini ölçen ve bu verilerle asfalt bakım süreçlerini iyileştiren "Roan" isimli sistemi geliştirdi. Seyisco kurucu ortaklarından Sarp Bilecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yollarda oluşan çukurları ancak çok büyük boyutlara ulaştığında belediyelere bildirdiğini, bu durumun belediyelerin yol hasarlarına erken müdahale etmesini zorlaştırdığını söyledi.

Birkaç memurun belediyelerin tüm yollarını takip edemeyeceğini dile getiren Bilecen, "Belediyelerin halihazırda zaten her gün her yola giren araçları var. Altına bir tarayıcı sistem yerleştirirsek, sistem düzenli olarak yolları tarayabilir, çukurların boyutlarını, ne zaman oluştuğunu, ne zaman tehlikeli olmaya başladığını tespit edebilir diye düşündük." ifadelerini kullandı. Bilecen, geliştirdikleri ve üretimi Ankara'da yapılan tarama cihazını belediye ve Seyisco araçlarının altına yerleştirdiklerini belirterek, cihazların saptadığı çukurların harita sistemi üzerine yerleştirildiğini ve hangi çukura, ne zaman müdahale edilmesi gerektiği, onarım maliyetinin ne olacağıyla erken müdahaleyle ne kadar tasarruf edilebileceği gibi bilgilerin belirlendiğini anlattı. Araçlardaki Roan ürününün kamera sistemiyle entegre şekilde çalıştığını ifade eden Bilecen, "Aylık olarak ya da 3 ayda bir belediyelere yol tarama hizmeti sunabiliyoruz. Çukur saptandığı zaman bazı belediyeler bunların fotoğrafını görmek isteyebiliyor. Fotoğraflarla beraber yeni bir teknolojiyle ne kadar doğru sonuçlar alındığını da görebiliyoruz." dedi.