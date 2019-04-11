FİNANS

Yolların onarımında teknolojiyle tasarruf

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Akıllı şehir uygulamaları günlük hayatta daha çok görülmeye başlanırken 4 genç tarafından kurulan şirketin TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği ve 5 belediye tarafından kullanılan "Roan" adlı sistemle yollardaki hasarlar tespit edilerek erken müdahaleyle daha uygun maliyetle onarılıyor - Seyisco Kurucu Ortağı Sarp Bilecen: - "Çalıştığımız 5 belediyeyle yıllık yaklaşık 16 milyon liralık tasarruf gerçekleştirebiliyoruz. Yollardaki her çukurun 600 liranın üzerinde onarım maliyeti oluyor. Biz de burada yüzde 90'a yakın tasarruf sağlayabiliyoruz"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Akıllı şehir uygulamaları günlük hayatta daha çok görülmeye başlanırken 4 gencin kurduğu firmanın geliştirdiği "Roan" adlı sistemle yollardaki hasarlar yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler kullanılarak tespit ediliyor. Söz konusu sistemle araçların altına yerleştirilen sensörler yardımıyla yollardaki çukurlar analiz edilerek erken müdahaleyle tasarruf yapılması sağlanıyor.

Kent insanının hayatını kolaylaştıracak ve belediyelerin harcamalarında tasarruf sağlayacak akıllı şehir uygulamalarına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bilkent Üniversitesi mezunu 4 genç tarafından kurulan Seyisco firması, TÜBİTAK desteğiyle yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerden faydalanarak, yol kalitesini ölçen ve bu verilerle asfalt bakım süreçlerini iyileştiren "Roan" isimli sistemi geliştirdi.

Seyisco kurucu ortaklarından Sarp Bilecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yollarda oluşan çukurları ancak çok büyük boyutlara ulaştığında belediyelere bildirdiğini, bu durumun belediyelerin yol hasarlarına erken müdahale etmesini zorlaştırdığını söyledi.

Birkaç memurun belediyelerin tüm yollarını takip edemeyeceğini dile getiren Bilecen, "Belediyelerin halihazırda zaten her gün her yola giren araçları var. Altına bir tarayıcı sistem yerleştirirsek, sistem düzenli olarak yolları tarayabilir, çukurların boyutlarını, ne zaman oluştuğunu, ne zaman tehlikeli olmaya başladığını tespit edebilir diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Bilecen, geliştirdikleri ve üretimi Ankara'da yapılan tarama cihazını belediye ve Seyisco araçlarının altına yerleştirdiklerini belirterek, cihazların saptadığı çukurların harita sistemi üzerine yerleştirildiğini ve hangi çukura, ne zaman müdahale edilmesi gerektiği, onarım maliyetinin ne olacağıyla erken müdahaleyle ne kadar tasarruf edilebileceği gibi bilgilerin belirlendiğini anlattı.

Araçlardaki Roan ürününün kamera sistemiyle entegre şekilde çalıştığını ifade eden Bilecen, "Aylık olarak ya da 3 ayda bir belediyelere yol tarama hizmeti sunabiliyoruz. Çukur saptandığı zaman bazı belediyeler bunların fotoğrafını görmek isteyebiliyor. Fotoğraflarla beraber yeni bir teknolojiyle ne kadar doğru sonuçlar alındığını da görebiliyoruz." dedi.

- "Yüzde 90 tasarruf sağlanıyor"

Bilecen, Çankaya ve Bağcılar belediyelerinin de aralarında bulunduğu 5 belediye tarafından ürünün kullanıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çalıştığımız 5 belediyeyle yıllık yaklaşık 16 milyon liralık tasarruf gerçekleştirebiliyoruz. Yollardaki her çukurun 600 liranın üzerinde onarım maliyeti oluyor. Biz de burada yüzde 90'a yakın tasarruf sağlayabiliyoruz. Sistemin kullanımı arttığında daha yüksek bir tasarruf potansiyeli de var. Sistemimiz sadece çukurun erken kapatılmasını sağlayarak tasarruf edilmesine yardımcı olmuyor, aynı zamanda vatandaşlara ve arabalarına zarar vermeyerek belediyelerin hizmet kalitesini yukarı çekiyor."

Bilecen, akıllı şehir çözümleri kapsamında pilot aşmasında olan şehirlerin ses analizini yaparak gürültü kirliliğini önlemeye yönelik başka projelerinin de olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
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