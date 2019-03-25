Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık ve tüm bağlı kurumların yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Nisan 2018'de başlayan çalışmada nihai sonucun elde edildiğini belirterek, "Bugün bakanlık olarak alacağımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini politik sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında hayata geçirdik." dedi. Dönmez, 'Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakanlıktaki süreçlerin kurumsallaşması adına bugünkü belge töreninin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Dönmez, göreve geldiklerinde politik sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik ve katılımcılık hususlarını ön plana çıkardıklarını söyledi. Bakan Dönmez, "Bugün bakanlık olarak alacağımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini politik sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında hayata geçirdik." ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarları ile devlet yönetimine sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma hususlarının egemen olduğunun altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"2002 öncesi durum nasıldı hepiniz biliyorsunuz. Her gelen bir öncekinin yaptıklarını silerek işe sıfırdan başlardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle günlük politikalardan etkilenmeyen, hızlı, etkili, kurumsallaşmış güçlü bir yönetim sistemine kavuştuk. Kalıcı istikrar, mevcut kurumsal değerlerin yarına aktarılmasında ve bu değerlerin geliştirilerek yaşatılmasında en büyük itici gücümüz ve motivasyon kaynağımız oldu. Bu sürece başlarken istedik ki sadece bakanlığımız merkez teşkilatı değil, bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımız da bu sürecin bir parçası olsunlar. Amacımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla topyekün bir gelişim ve dönüşümü sağlayarak milletimize aynı standart ve kalitede hizmeti sunmaktır." Dönmez, kalitenin sonu olmayan bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, amacın her zaman en iyiye ulaşmak olduğunu kaydetti. - "İş sonuçlandırma süreleri yüzde 42 oranında iyileştirildi" Tüm kurumlarda planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü içinde kalite yolculuğunun en önemli parçaları olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta hedeflerimizi ve amaçlarımızı önceden belirledik. Hedefe ilerlerken sonunda neyi, nasıl elde edeceğimizi, hangi süreçleri geçeceğimizi biliyorduk. Bütün yapılanlar bu sistemli ve planlı çalışmanın ürünü olarak sonuçlandı. Bu süreçte stratejik planların, yönetim sistemlerinin, bireysel performans hedeflerinin ve iç kontrol kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflerin takip edilmesi, ölçülmesi ve hedeflere ulaşılamaması durumunda nedenlerinin araştırılarak düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürekli iyileştirmenin en büyük dinamiklerinden birisi oldu. 'İşler nasılsa yürüyor', 'Ben mi kurtaracağım bu devleti' ya da 'Böyle gelmiş, böyle gider' gibi beylik laflar yüzünden çok vakit kaybettik. Hamd olsun bu köhnemiş anlayış artık geride kaldı." Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde işlemlerin basitleştirilmesi için bir genelge yayımlandığını anımsatan Dönmez, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kamu yönetiminde hızlı karar alan, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulmasını ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini temel hedef olarak belirledik. Genelgemizin yayımlandığı Kasım 2018 itibarıyla 209 hizmeti elektronik ortamda sunduk ve iş sonuçlandırma sürelerini yüzde 42 oranında iyileştirmiş olduk. Yeni dönem raporumuz inşallah önümüzdeki günlerde çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.