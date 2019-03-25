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Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Türkiye'nin çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmesinin yegane koşulu, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretime yoğunlaşmasıdır" - TSE Başkanı Adem Şahin: - "TSE, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleriyle kuruluşlarda, kaynakların doğru kullanıldığı, israfın önlendiği, çevreye saygılı, çalışanlarının güvenliğini ön planda tutan, bilgi güvenliğini sağlayan bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye'nin çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmesinin yegane koşulu, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretime yoğunlaşmasıdır." dedi.

Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi alması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen "Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni"nde yaptığı konuşmada, yüksek katma değerli üretimin önemine değindi.

Küresel çağda mal ve hizmetlerin ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiğini, dünyanın farklı yerlerinde ürünlerin üretilerek satılmasının mümkün olduğunu belirten Büyükdede, "Türkiye'nin çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmesinin yegane koşulu, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretime yoğunlaşmasıdır." diye konuştu.

TSE'nin uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle uluslararası alanda rekabetin anahtarı konumunda olduğuna işaret eden Büyükdede, standartların, kalite yönetiminin, uluslararası rekabetin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Büyükdede, yönetim sistemi belgelerinin kamu kurumlarında yaygınlaşmasının taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu çalışmaların kamuya yeni bir anlayış getirdiğini anlattı.

Kamu kurumlarının etkin, hızlı, nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, engelli bireylerin gereksinimlerini dikkate alan ve halkın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir yapıda çalışmasının temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da bünyesindeki 19 kuruluşta 35 yönetim sistem belgesine sahip yapısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza attığını dile getirdi.

Büyükdede, TSE'nin kamu kuruluşları dahil, çoğunluğu özel sektörde 3 bin 805 yönetim belgesinin yürürlükte olduğu bilgisini paylaştı.

- Kamu kurumlarında "standart"lı dönüşüm

TSE Başkanı Adem Şahin de küreselleşme sonucu dünyanın ekonomik düzeninin tek standart, tek test ve tek belge anlayışı üzerinde inşa edildiğini belirterek, üretimin standartlara uygun gerçekleştirilmesinin yeterli olmadığını, ürünlerin inceleme ve muayene süreçlerinden geçerek belgelendirilmesinin zorunluluk taşıdığını söyledi.

TSE'nin 1990'lı yıllarda kaliteyle başlayan sistem belgelendirme faaliyetlerinin bugün 23 farklı alanda devam ettiğini aktaran Şahin, "TSE, yönetim sistem belgelendirme faaliyetleriyle kuruluşlarda kaynakların doğru kullanıldığı, israfın önlendiği, etkinliğin, verimliliğin en üst düzeye çıkarıldığı, çevreye saygılı, çalışanlarının güvenliğini ön planda tutan, bilgi güvenliğini sağlayan bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, ülkede 512 kamu kurum ve kuruluşunun TSE'den kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere farklı yönetim sistemlerinde aldığı belge sayısının 629'a ulaştığına dikkati çekerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına da "Kalite Yönetim Sistemi" ve "Çevre Yönetim Sistemi" belgelerini verdiklerini bildirdi.

Bakanlığın ve bünyesindeki 19 kuruluşun, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerinde 35 belgesinin bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir başarıdır ve şunu göstermektedir, bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte yönetimde, çevrenin korunması ve insan kaynağının değerlendirilmesinde, uluslararası standartlara uygun hareket eden, çağdaş normları benimseyen, hizmetin ve üretimin kalitesini azami seviyeye çıkarmayı amaç edinen, diğer kamu kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir yapılanma içindedir."

Konuşmaların ardından, belgeler sahiplerine takdim edildi.

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Hasan Büyükdede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı TSE Başkanı Adem Şahin Yönetim Sistemleri Belgelendirme Töreni

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