FİNANS

Yöresel ürünler görücüye çıkacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir tarafından yöresel ürünlerin sergileneceği 9. Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor - ATB Başkanı Ali Çandır: - "El emeği ve göz nuru ürünlerimizle, Anadolumuzun kendine özgü kültürü ve birikimiyle bir araya getirdiğimiz YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız" - ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Yöresel ürünlere dikkat çekmek için YÖREX çok önemli bir görev yapıyor"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) için hazırlıklar sürüyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, fuarla ilgili Borsada düzenlenen toplantıda, 9 yıl önce ticarete güç vermesi için Anadolu'nun birikimi ve potansiyelini harekete geçirmenin yollarını aradıkları bir dönemde doğan YÖREX'in, bugün bir Türkiye projesi haline geldiğini söyledi.

Geride kalan 8 yılda YÖREX'in de pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin tekrar gündeme gelmesi ve talep edilmesinin yanı sıra coğrafi işaretle korunması ve ekonomiye kazandırılması için Türkiye genelinde iyi bir motivasyon yakalandığını ifade eden Çandır, kırsal kalkınmanın anahtarı olarak gördükleri yöresel ürünlere oda ve borsaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin ilgisinin arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

2010'da 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarda bu yıl 72 il ve KKTC'den 464 katılımcının olacağını aktaran Çandır, ziyaretçi sayısı hedeflerinin ise 200 bin olduğunu bildirdi.

Fuarda bu yıl ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticileri ile satın alma müdürlerinin katılımıyla, coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler yapılacağını ifade eden Çandır, "El emeği ve göz nuru ürünlerimizle, Anadolumuzun kendine özgü kültürü ve birikimiyle bir araya getirdiğimiz YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız. 24-28 Ekim tarihleri arasında tüm Antalyalıları ve Antalya'da bulunanları, bir günde Türkiye turu yapmak isteyenleri ve memleket hasreti çekenleri 9. YÖREX'e bekliyoruz." dedi.

- ATSO Başkanı Çetin

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de amatör bir ruhla başlayan YÖREX'in 9 yılda çok büyüdüğünü, bir marka haline geldiğini söyledi.

TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların fuara destek verdiğini, son yıllarda kalkınma ajanslarının da katkı sağlamaya başladığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Yöresel ürünlere dikkat çekmek için YÖREX çok önemli bir görev yapıyor. Artık yöresel ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim, Türkiye'de yaklaşık 200 çeşit peynir var. Bu 200 çeşit peynirden biz gerekli katma değeri alamıyoruz. Almanya ve Hollanda'nın da 200 civarında peynir çeşidi var. Almanya 4,5 milyar dolar, Hollanda 4,1 milyar dolar civarında peynir ihracatı yapıyor. Bizim peynir ihracat rakamımız ise hala 150 milyon dolar düzeyinde. Bizim Kars'ın kaşarını, Edirne'nin Ezine peynirini çok daha iyi tanıtmamız lazım. Çok iyi ambalajlarla buraya gelenlerin dışarıya götürebileceği bir ürün haline getirmemiz lazım."

Çetin, ATSO olarak e-ticaret ve e-ihracat konusunda çalışma yaptıklarını, kentteki 250 civarında firmayı e-ihracatla tanıştırmak istediklerini kaydetti.

PARTNERDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınızDünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınız
Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyorKöy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor
Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanıMarmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır yöresel ürünler fuarı YÖREX

En Çok Okunan Haberler

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Şaka zannetti, 235 lira trafik cezası yedi

Şaka zannetti, 235 lira trafik cezası yedi

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

Perakende ciro Ağustos’ta yıllık yüzde 20.3 arttı

Perakende ciro Ağustos’ta yıllık yüzde 20.3 arttı

Çay tarımında mucize; 3 kat verim elde edilen gübre bulundu

Çay tarımında mucize; 3 kat verim elde edilen gübre bulundu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.