Yöresel ürünler görücüye çıkacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) için hazırlıklar sürüyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, fuarla ilgili Borsada düzenlenen toplantıda, 9 yıl önce ticarete güç vermesi için Anadolu'nun birikimi ve potansiyelini harekete geçirmenin yollarını aradıkları bir dönemde doğan YÖREX'in, bugün bir Türkiye projesi haline geldiğini söyledi.

Geride kalan 8 yılda YÖREX'in de pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin tekrar gündeme gelmesi ve talep edilmesinin yanı sıra coğrafi işaretle korunması ve ekonomiye kazandırılması için Türkiye genelinde iyi bir motivasyon yakalandığını ifade eden Çandır, kırsal kalkınmanın anahtarı olarak gördükleri yöresel ürünlere oda ve borsaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin ilgisinin arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

2010'da 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarda bu yıl 72 il ve KKTC'den 464 katılımcının olacağını aktaran Çandır, ziyaretçi sayısı hedeflerinin ise 200 bin olduğunu bildirdi.