FİNANS

Young Business Academy öğrencilerine sertifikaları teslim edildi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen “Young Business Academy” programı, MÜSİAD iftar yemeği programında düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Genç MÜSİAD ile İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı “Young Business Academy 19”, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen MÜSİAD Geleneksel İftar programı ile birlikte düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

MÜSİAD’tan yapılan açıklamaya göre, 100 girişimcinin mezun olduğu programda, başarılı olan öğrencilere sertifikaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli tarafından takdim edildi.

- Young Business Academy Nedir?

Genç MÜSİAD Nişane Projesi olarak eğitime başlayan Young Business Academy, girişimci ve inovatif genç iş insanlarını yetiştirme amacını güdüyor. Başladığı ilk yıldan bu yana yüzlerce öğrencinin hayallerini büyüten, projelerini geliştirme fırsatı sunan YBA, bu yıl da girişimci, ahlaki değerlerini önemseyen, vizyon sahibi gençleri eğitimlerle donattı.

İlk olarak 2016 yılında İstanbul Şehir Üniversitesinde başlatılan, 2017 yılında İstanbul Haliç Üniversitesinde ikincisi düzenlenen YBA, bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde eğitime devam ediyor.

YBA ekibi tarafından her yıl, son gelişmelere göre yeni bir akademi programı oluşturuluyor. İş insanları, akademisyenler, girişimciler ve alanında uzman tanınmış pek çok konuşmacı tarafından, katılımcılara sınıf ortamında eğitim veriliyor, bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı ile birebir tanışma alanı sağlanıyor.

Web sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrası seçilen katılımcılar mülakata davet ediliyor, görüşme sonrası uygun görülen adaylara 40 saati aşan, 5 hafta boyunca eğitimler veriliyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturduEkonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu
Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandıAkbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müsiad Young Business Academy

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Bakan Albayrak açıkladı: Yeni paket geliyor

Bakan Albayrak açıkladı: Yeni paket geliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Şimdi siparişlere yetişemiyor

Şimdi siparişlere yetişemiyor

400 milyon liralık hibe!

400 milyon liralık hibe!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Nane: Yeni havalimanına alışmak zaman alacak

Mehmet Nane: Yeni havalimanına alışmak zaman alacak

Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.