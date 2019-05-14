Young Business Academy öğrencilerine sertifikaları teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Genç MÜSİAD ile İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı “Young Business Academy 19”, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen MÜSİAD Geleneksel İftar programı ile birlikte düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

MÜSİAD’tan yapılan açıklamaya göre, 100 girişimcinin mezun olduğu programda, başarılı olan öğrencilere sertifikaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli tarafından takdim edildi.

- Young Business Academy Nedir?

Genç MÜSİAD Nişane Projesi olarak eğitime başlayan Young Business Academy, girişimci ve inovatif genç iş insanlarını yetiştirme amacını güdüyor. Başladığı ilk yıldan bu yana yüzlerce öğrencinin hayallerini büyüten, projelerini geliştirme fırsatı sunan YBA, bu yıl da girişimci, ahlaki değerlerini önemseyen, vizyon sahibi gençleri eğitimlerle donattı.