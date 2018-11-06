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Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS 7 belgesi için sertifikasyon sürecine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye'de 1, Avrupa’da ise sadece 3 hastanenin sahip olduğu HIMSS 7 belgesini almak için çalışmalarını tamamlayarak sertifikasyon sürecine girdi - Avrasya 2018 Konferansı'nda, Rönesans İşletme Hizmetleri'nin Yozgat Şehir Hastanesi ile HIMSS 6 Sertifikası kazanma süreci örnek vaka olarak aktarıldı

İSTANBUL (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olan HIMSS 7 belgesi için çalışmalarını tamamlayarak sertifikasyon sürecine girdi.

Rönesans Holding'in açıklamasına göre, Rönesans İşletme Hizmetleri dünyanın en büyük sağlık bilişimi fuarı olan HIMSS’in Avrasya 2018 Konferansı'na katıldı.

Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamayı amaçlıyor.

Konferansta, HIMSS 6 belgesini alan Yozgat Şehir Hastanesi'nin sertifikasyon sürecindeki başarılı yolculuğu örnek vaka olarak katılımcılara aktarıldı.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan ve açıldığı günden bu yana sağlıkta kalite adına tescil edilmiş birçok ilki hayata geçiren Yozgat Şehir Hastanesi, dijital hastane derecelendirmesinde dünyaca kabul görmüş HIMSS Emram 6 (Elektronik Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu seviyeye gelen ilk şehir hastanesi oldu.

Sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip HIMSS 6 belgesi alan Yozgat Şehir Hastanesi, en üst seviye olan ve Türkiye'de 1, Avrupa'da ise sadece 3 hastanenin sahip olduğu HIMSS 7 belgesini almak için çalışmalarını tamamlayarak sertifikasyon sürecine girdi.

- Kağıtsız hastane yolunda ilk adım

Açıklamada verilen bilgiye göre, hastanelerde dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS 7 sertifikasyonunun önemli farklarından biri, hasta bakımını sağlamak ve yönetmek için kâğıt kullanımının sıfıra indirilmesi olarak görülüyor.

HIMSS 7 Sertifikası için aranan bazı kriterler ise hastalara ait tüm verilerin, medikal görüntülerin ve diğer dokümanların elektronik hasta kayıt (EMR) ortamının içerisinde saklanması, tüm hastane servisleri için özet veri sürekliliğini göstermesi olarak sıralanıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin dijitalleşme süreci Rönesans İşletme Hizmetleri’nin diğer şehir hastanelerine de öncülük ediyor.

Bin 550 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesi'nde de HIMSS 6 sertifikasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rönesans Holding Yozgat Şehir Hastanesi

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