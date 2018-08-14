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Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

YOZGATLI iş insanı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikası işletmecisine, Yerköy ilçesinde bulunan çalışır durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY (Yozgat), (DHA)- YOZGATLI iş insanı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikası işletmecisine, Yerköy ilçesinde bulunan çalışır durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üretime ara veren 250 kişinin çalışabileceği, 2 bin 860 metrekare kapalı alanı bulunan tekstil fabrikasının sahibi Ayhan Çelik, Ordu'da yaşanan sel felaketinde, bir tekstil fabrikasının su baskınına maruz kaldığını televizyonda gördüğünü belirtti. Çelik, "Sel nedeniyle zarar gören işletmenin, mutlaka zamanında teslim edeceği siparişleri vardır. Bunu teslim etmesi de uzun sürebilir. Böyle zor günlerde insanların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemlidir. Bu sebeple, fabrikamızı bütün makinelerimizle birlikte o işletmecimize kira bedeli almadan tahsis etmeye hazırım" dedi.
Zor günlerde, sanayicilerin birbirine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Fabrikamıza ait 16 daireli lojman da bulunmaktadır. Bu lojmanları da işçileri kullanabilir. İhtiyaç halinde ise il ve ilçemizden kalifiye tekstil işçisi temini de mümkündür" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davetYozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davetYozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

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