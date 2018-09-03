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Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

YOZGAT Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 45 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına, 1227 kişi müracaat etti.

Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 45 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına, 1227 kişi müracaat etti. Mülakat sınavına katılacak adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programına Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, KYK İl Müdürü Rasim Parlak ve işçi adayları katıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan KYK Yozgat İl Müdürü Parlak, Türkiye genelinde 3 bin kişinin işe alınacağını belirterek, "Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, eski hükümlü ve engelli kadrolarına alınacak işçilerin belirlenmesi için bugün itibarıyla noter huzurunda kura çekilişi yapıldı" dedi.
Parlak, Yozgat'ta görev yapacak 2 kişilik eski hükümlü kadrosuna 18 kişi, 2 kişilik engelli kadın kadrosuna 19 kişi, 2 kişilik erkek engelli kadrosuna 78 kişi, 39 temizlikçi kadrosuna ise 1112 kadın adayın müracaat ettiğini söyledi. Belirlenen kadrolara 3 katı asil, 3 katı da yedek olmak üzere noter huzurunda çekiliş yapılarak, isimler belirlendi. Asil kadro için isimleri belirlenen işçi adaylarının daha sonra KYK tarafından belirlenecek tarihte mülakata çağrılacakları belirtildi.

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Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuruYozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

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