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Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı gerçekleştirildi. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli patates çeşidinin 2021 yılından itibaren piyasaya sürüleceğini söyledi.

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

YOZGAT, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı gerçekleştirildi. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli patates çeşidinin 2021 yılından itibaren piyasaya sürüleceğini söyledi.
Yozgat'ın Kuşçu köyünde, geçen Nisan ayında Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme ekimi yapılan 6 çeşit yerli patatesin hasadı için tören düzenlendi. Köy muhtarı Yaşar Darı'nın tarlasındaki törene; Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir ve çiftçiler katıldı. Törende deneme ekimi yapılan 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.
'YURT DIŞINDAN GELEN PATETESTEN DAHA VERİMLİ'
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat’ta ilk defa 6 farklı patates çeşidinin ekiminin yapıldığını belirterek, "Bizim çeşitlerimizin hepsi çok yüksek verimli. Yurt dışından gelen çeşitlerin çoğundan daha fazla verim gösteren yerli ve milli çeşitlerdir. Bu çeşitlerimizin üretimi hali hazırda devam ediyor. 2021 yılının sonunda artık piyasaya sürülecek ve çiftçilerimiz bu ürünleri elde edecekler. Bu çeşitlerin çiftçilerimizin eline geçmesi ile birlikte maliyetleri büyük oranda düşecek. En büyük özelliği bu" dedi.
'2 ADET YERLİ PATATES GELİŞTİRDİK'
Pırlak, iki yeni çeşidin daha ıslah çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "O da tescil aşamasında. Biz sadece yemeklik, sanayilik çeşitler geliştirmiyoruz. Bunun yanında DNA düzeyinde araştırmalar yaparak özellikle, 'patates siğil' hastalığı dediğimiz dünyada ve ülkemizde önemli olan bu hastalığa karşı 2 adet yerli ve milli patatesimizi geliştirdik" diye konuştu. Muhtar Yaşar Darı ise, yerli patatesin veriminden oldukça memnun olduklarını belirtti.

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Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldıYozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldıYozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

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