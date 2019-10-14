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Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi yapılan yerli patates çeşitleri hasat edildi - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak: - "DNA düzeyinde araştırmalar yaparak, özellikle patates siğili hastalığına karşı iki yerli ve milli patatesimizi geliştirdik"

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, köydeki hasat töreninde yaptığı konuşmada, enstitüdeki yerli ürünler ve yurt dışından gelen çeşitleri birlikte denemeye aldıklarında yerli ürünlerin daha verimli olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yerli 10 çeşit ürün geliştirdiklerini dile getiren Pırlak, "Biz sadece yemeklik, sanayilik çeşitler geliştirmiyoruz. DNA düzeyinde araştırmalar yaparak, özellikle patates siğili hastalığına karşı iki yerli ve milli patatesimizi geliştirdik. Nisan ayında tescil komitesinde onaylandıktan sonra sayımız 12 olacak." diye konuştu.

Pırlak, yerli ve milli çeşitlerin birkaç kez dikiminin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Çeşitlerimiz fizyolojik yaşlanmaya uğramıyor. Üreticilerimiz bunu birkaç kez dikebiliyor. Yerli ve milli çeşitlerimizin devreye girmesi ile yurt dışından yaptığımız patates tohumu ithalatı azalacak. Milli ekonomiye de büyük katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir de Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün ürettiği 6 çeşidin deneme ekimini yaptıklarını belirterek, "Amacımız, bu ürünleri ilimizdeki patates üreticilerine tanıtmak. Yerli çeşitlerimizin kalitesinin daha güzel olduğuna şahit olduk." dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da yerli çeşitlerin veriminin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Yozgat

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