YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan yaptığı açıklamada, YSK'nin İstanbul seçimleri için verdiği kararın, 23 Haziran'da yeni bir seçimi beraberinde getirdiğini belirtti.

Demokrasi tarihinde geçmişte de bazı hukuki kararların, tartışmaya ve toplumsal vicdanda incinmeye neden olsa da demokratik akıl ve sandık kültürünün neticede aklıselim ile bir yol bulduğunu ifade eden Bahçıvan, "Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

