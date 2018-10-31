Yüklenici firmalara destek kararnamesi

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslar 31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yeniden belirlendi. Karar ile birlikte TOKİ müteahhitlere nakit imkanı sağlayacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, müteahhitlerin sözleşme gereği ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oran TOKİ tarafından iade edilecek. Yapılan değişiklik kapsamında TOKİ'den ihale alıp sözleşme imzalayan müteahhitlerin sözleşme bedelinin yüzde 6'sı tutarındaki teminat ve yüklenici tarafından tamamlanan işler için yüzde 5 kesinti yapılarak alınıp iş bitiminde verilen ilave teminat da kaldırıldı.

İlave yüzde 5'lik kesintinin kaldırılmasıyla TOKİ, nakit ihtiyaçlarını başka finans kuruluşlarından karşılayan müteahhitlere bu kesintiyi iade edip müteahhitlere nakit imkanı sundu. Yapılan değişiklik ile inşaat ana malzemelerinde oluşan fiyat artışları ile malzeme teminindeki zorluklar nedeniyle yüklenicilerin finansal açıdan olumsuz etkilenmemeleri sağlanacak.