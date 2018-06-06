FİNANS

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2007-2011 yılları arasında 12 bankanın yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerek, "Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine, devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz.

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2007-2011 yılları arasında 12 bankanın yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerek, "Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine, devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, bankaların hukuk tanımadığını belirtti. Ülkede faaliyet gösteren 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4'üncü maddesini ihlal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Böylelikle tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağlamışlardır. Başka bir deyişle; ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden 'deve yüküyle' haksız kazanç sağlamışlardır” dedi.
'GÜÇSÜZÜN KORUNMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR'
Rekabet Kurulu’nun bu uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini belirten Başkan Yılmaz, “Ancak tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketici hukukunun temeli, güçlüye karşı güçsüzün korunmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi, güçlüye karşı güçsüzün korunması devletin sorumluluğundadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine, devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.
BANKALARA SESLENDİ
Bankalar Birliği’ne de çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, “Geliniz, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim. Tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim, tüketicinin hukukuna saygı gösterelim, bu sorunu uzlaşarak çözelim diyoruz. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde, hukuk sürecini başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI
Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal’ın bu konudaki hukuk mücadelesini kazandığı ve Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Topal’ı haklı bularak, mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5.035.05 TL iadesine karar verildiğine işaret eden Başkan Yılmaz, “Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketicilerimiz parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirler. Yüzbin TL konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama on bin TL’nin üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın, yargıya başvursun diyoruz” açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çektiMitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti
MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf ettiMediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

Domatesi hastalık vurdu

Domatesi hastalık vurdu

Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.