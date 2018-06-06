'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2007-2011 yılları arasında 12 bankanın yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerek, "Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine, devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, bankaların hukuk tanımadığını belirtti. Ülkede faaliyet gösteren 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4'üncü maddesini ihlal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Böylelikle tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağlamışlardır. Başka bir deyişle; ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden 'deve yüküyle' haksız kazanç sağlamışlardır” dedi.

'GÜÇSÜZÜN KORUNMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR'

Rekabet Kurulu’nun bu uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini belirten Başkan Yılmaz, “Ancak tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketici hukukunun temeli, güçlüye karşı güçsüzün korunmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi, güçlüye karşı güçsüzün korunması devletin sorumluluğundadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine, devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.

BANKALARA SESLENDİ

Bankalar Birliği’ne de çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, “Geliniz, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim. Tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim, tüketicinin hukukuna saygı gösterelim, bu sorunu uzlaşarak çözelim diyoruz. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde, hukuk sürecini başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI

Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal’ın bu konudaki hukuk mücadelesini kazandığı ve Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Topal’ı haklı bularak, mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5.035.05 TL iadesine karar verildiğine işaret eden Başkan Yılmaz, “Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketicilerimiz parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirler. Yüzbin TL konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama on bin TL’nin üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın, yargıya başvursun diyoruz” açıklamasını yaptı.

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