"Yüksek katma değerli sektörlerin ağırlığının artırılması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta belirgin bir sıçrama yaratabilmek için miktar bazında artışların ötesinde, katma değerli, teknolojik yoğunluğu olan ürünlere odaklanılması gerektiğini belirterek, "İhracattaki yüksek teknolojili ürün oranının ve birim fiyatlarının yükselebilmesi için savunma sanayi gibi yüksek katma değerli sektörlerimizin ağırlığının artırılması gerekiyor." dedi. Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sektörü ihracatının 2010'da 700 milyon dolar olan ihracatının bu yılın ilk yarısında 1,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin ihracat performansının dinamizm ile devam ettiğini belirten Gülle, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre dış satımın yüzde 2,2 artışla 88,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gülle, "Aynı dönemde yüzde 30'a yakın azalan ithalat ile yüzde 77'lik bir karşılama oranı sağlamış olduk. Merkez Bankası'nın açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri de bu başarımızı perçinliyor." dedi.

İhracatta 6 aylık sektörel kırılımda savunma ve havacılık sektörünün yüzde 41,4 artışla dikkati çektiğini ifade eden Gülle, olumlu ivmenin gelecek yıllarda sektörün ihracatının en önemli sacayaklarından biri haline geleceğinin işareti olduğunu söyledi. - İhracatta öne çıkan ürünler İsmail Gülle, savunma ve havacılık sektörünün pazar anlamında bir zorluk çektiğini düşünmediğini, stratejik bir sektör olması sebebiyle bazı kısıtların varlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Gülle, yılın ilk yarısında en çok dış satım yapılan ülkeler ve öne çıkan ürünlere ilişkin de şunları kaydetti: "2019'un ilk yarısında ABD, Katar ve Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Katar'a olan ihracatımız, 2018'in ilk yarısında 9,3 milyon dolarken, bu yıl 320 milyon dolara yükseldi. İhracatımızda uçak ve helikopter aksam ve parçaları, tank ve zırhlı savaş taşıtları ve turbojetler gibi ürünler öne çıkıyor." - "Sektöre ilişkin beklentiler On Birinci Kalkınma Planı'nda vurgulanıyor"