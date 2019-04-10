"Yüksek katma değerli ürünler için gençlerimize öncelik tanımalıyız"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, programın altyapısının iyi çalışılmış bir süreçten geçerek bu noktaya geldiğini belirterek, programa çok emek verildiğini anlattı.

Olpak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 50 yılda orta gelir tuzağını aşan ülkelerin serüvenine baktığımızda, iş ortamının iyileştirilmesi, beşerî ve fiziki sermayeye yatırım yapılması gibi kalkınma reçetelerinin yanı sıra, yüksek katma değerli ihracatı odak alan çözümlerin önemli olduğunu görüyoruz. Orta gelir tuzağından kurtulup yüksek katma değerli ürünler üretebilmemiz için de farklı çözümlerin yanı sıra, özgür beyinlere, gençlerimize öncelik tanımamız gerekiyor. Türkiye’nin de ekonomik olarak kalkınması ve rekabetçiliğinin artması için gençlere imkan verip özgür bırakmanın, inisiyatif tanımanın, yaratıcılığın fikri ve ekonomik altyapısını oluşturmanın önemi de o kadar büyük."

- "Tüm dünyada çok önemli bir networke sahibiz"

Nail Olpak, tüm dünyaya yayılmış 145 iş konseyleri bulunduğunu belirterek, "Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyimiz de bunlardan biri. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin yanı sıra taahhüt, turizm ve karşılıklı yatırım alanlarında da iş birliğinin ve ortak yatırımların artırılması, üçüncü ülkelerde Türk-Suudi iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi yönünde, 2003 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.